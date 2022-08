Musique : le rappeur Drake est l'artiste le plus recherché de tous les temps sur Shazam

La plateforme d'identification de musique, qui a fêté ses 20 ans, a dévoilé ses classements et records des titres et artistes les plus recherchés.

Shazam a 20 ans. A l'occasion de cette double décennie, l'application, qui permet de reconnaître le titre que vous êtes en train d'écouter, a dévoilé dans un communiqué (en anglais) ses records. Et le grand gagnant est Drake, le rappeur canadien, déjà roi du streaming, dont le dernier album Honestlty, Nevermind a cartonné cet été. Aubrey Graham, de son vrai nom, est l'artiste le plus "shazamé" de tous les temps sur la plateforme britannique avec 350 millions de recherches. Son titre One Dance, sorti en 2017 cumule à lui seul 17 millions de recherches.

Le titre le plus "shazamé" de tous les temps est Dance Monkey, tube de 2019 signé Tones and I, avec plus de 41 millions de recherches. En 20 ans, la plateforme a pris une place primordiale dans la diffusion d'un titre comme en témoigne le rappeur australien Masked Wolf, dont le titre Astronaut In The Ocean a été le plus recherché en 2021. "Vous savez que vous avez quelque chose de spécial si vous voyez les statistiques de Shazam bouger", assure-t-il dans le communiqué. Pour l'anecdote, la première recherche sur Shazam a été effectuée le 19 avril 2002, pour Jeepster, titre du groupe britannique T. Rex sorti en 1971. Depuis la création de Shazam, plus de 70 milliards de recherches ont été réalisées.