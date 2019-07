Le rappeur américain A$AP Rocky bientôt jugé en Suède : Trump voit rouge et exige sa libération

Donald Trump a fait part de sa "déception" jeudi envers la Suède, où sera jugé pour violences le rappeur new-yorkais A$AP Rocky, accusant le pays scandinave de "laisser tomber" les Noirs américains et appelant à la libération de l'artiste de Harlem.

Dans un style fort peu orthodoxe, le président américain a écrit deux tweets siglés du hashtag #FreeRocky, utilisé sur internet par la communauté hip-hop et les fans du rappeur. "Rendez sa liberté à A$AP Rocky. Nous faisons tellement pour la Suède mais il ne semble pas que ce soit réciproque", a-t-il dénoncé.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky