Donald Trump va appeler le Premier ministre suédois pour évoquer le sort du rappeur américain ASAP Rocky

Le sort du rappeur américain ASAP Rocky est au centre de tractations diplomatiques. Donald Trump a annoncé sur Twitter, vendredi 19 juillet, qu'il allait contacter par téléphone le "très talentueux Premier ministre de la Suède", pour "voir ce qu'on peut faire pour aider ASAP Rocky", après en avoir parlé avec Kanye West. Le rappeur ASAP Rocky, soupçonné d'agression après une rixe en Suède, est placé en détention depuis le 3 juillet.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!