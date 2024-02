La préfecture du Nord interdit le concert du rappeur Freeze Corleone jeudi au Zénith de Lille

La préfecture du Nord interdit le concert du rappeur Freeze Corleone prévu jeudi au Zénith de Lille, peut-on lire dans un communiqué de la préfecture publié mercredi 14 février. En cause, indique le communiqué, les paroles de plusieurs chansons qui contiennent "des propos complotistes, ouvertement antisémites et empreintes d'une admiration pour la personne d'Adolf Hitler et le IIIe Reich ainsi que des propos faisant l'apologie du terrorisme qui font référence à l'attentat de Nice".

La préfecture rappelle entre autres que "l'apologie du terrorisme est une infraction pénale" et qu'il existe "un risque élevé que soient tenus, lors du concert, des propos constitutifs d'une infraction pénale [...] et dès lors à troubler gravement l'ordre public". C'est donc pour "prévenir toute atteinte à l'ordre public et à la commission d'infraction pénale" que le préfet, Bertrand Gaume, a pris cet arrêté.

ℹ️Bertrand Gaume, préfet de la région #HautsDeFrance, préfet du #Nord, interdit le concert de Freeze Corleone, prévu au Zénith de Lille ce 15/02/24 afin de prévenir toute atteinte à l’ordre public et à la commission d’infractions pénales.

— Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) February 14, 2024

Samedi, France Bleu Azur dévoilait que l'association de victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice, Life for Nice, avait porté plainte contre le rappeur pour "apologie du terrorisme". L'association reproche à Freeze Corleone les paroles d'une chanson sortie jeudi dernier, intitulée Haaland et dans laquelle - selon l'association - le rappeur fait référence à la Promenade des Anglais et à l'attentat de Nice. Le parquet de Nice a ouvert une enquête préliminaire pour "apologie du terrorisme" à l'encontre du rappeur.

Dans la foulée de cette décision, l'équipe du rappeur a déposé un référé liberté auprès du tribunal administratif de Lille pour que la décision de la préfecture soit invalidée, a appris France Bleu Nord auprès du tribunal administratif de Lille. L'audience aura lieu ce jeudi matin à 10h30.