Une association de victimes du 14 juillet à Nice porte plainte contre un rappeur pour "apologie du terrorisme"

Dans un titre sorti jeudi, le rappeur Freeze Corleone fait une ellipse qui est clairement une référence à la Promenade des Anglais le jour où 86 personnes ont été tuées, s'insurge l'association Nice Life for Nice qui a porté plainte, révèle France Bleu Azur.

Life for Nice, une association de victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice annonce samedi 10 février à France Bleu Azur avoir porté plainte contre le rappeur français Freeze Corleone pour "apologie du terrorisme". L'association reproche au rappeur les paroles d'une chanson sortie jeudi.

Dans son nouveau morceau, intitulé Haaland et chanté en duo avec le rappeur allemand Luciano, le rappeur Freeze Corleone prononce ces paroles : "Burberry comme un grand-père anglais. J’arrive dans l’rap comme un camion qui bombarde à fond sur la...". Le rappeur ne termine pas sa phrase mais, pour l'association Life For Nice, Freeze Corleone fait référence à la Promenade des Anglais.

"Odieux et scandaleux"

Pour Jean-Claude Hubler, trésorier fondateur de l'association de victimes Life for Nice, "c'est odieux et scandaleux". Il l'assure : "Nous porterons plainte contre toutes les personnes qui insulteront les victimes de l'attentat de Nice". Selon lui, le rappeur "a dépassé les bornes". Il ajoute : "Il y a des limites à la liberté d'expression. 86 personnes sont mortes, c'est infâme. On doit les respecter ces victimes".

Une nouvelle étape vers l’infâme a été franchie par le rappeur Freeze Corleone.



Cette insinuation sur l’attentat de Nice est immonde.



86 anges ont été fauchés par un barbare islamiste.



Ce rappeur doit être poursuivi pour apologie du terrorisme ! pic.twitter.com/DTvJglu9CS — Eric Ciotti (@ECiotti) February 9, 2024

Vendredi soir, Christian Estrosi, maire de Nice, et Éric Ciotti, président du parti Les Républicains et député des Alpes-Maritimes, ont fait part de leur colère et de leur indignation contre les paroles de cette chanson.