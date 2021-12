Covid-19 : OrelSan contraint d'annuler le début de sa tournée après le rétablissement des jauges

Un scénario devenu familier. Le rappeur OrelSan va devoir annuler les premières dates de sa tournée. Invité ce mardi matin dans l’émission "Appoline Matin" diffusée sur RMC, Angelo Gopée, directeur de Live Nation France a annoncé la nouvelle qui risque de décevoir la fanbase du rappeur caennais.

Une décision prise à la suite des dernières restrictions fixées par le gouvernement ce lundi 27 décembre. Pour freiner l’avancée du nouveau variant Omicron, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le rétablissement des jauges pour les rassemblements en intérieur et en extérieur ainsi que l’interdiction des concerts debout.

Début de tournée annulé

Ces nouvelles mesures devront s’appliquer dès le lundi 3 janvier, et pour au minimum trois semaines. Les premiers concerts du rappeur, qui a réalisé des chiffres historiques avec son dernier album Civilisation, devaient avoir lieu à Caen le 15 janvier, à Rouen le 19 janvier, à Lille le 20 janvier et à Amiens le 21 janvier.

Mais pour le directeur de Live Nation France, impossible de maintenir les dates. “Les gens vont craindre d’acheter des billets", a déclaré le directeur général de Live Nation France. "On ne peut plus reporter parce que les salles sont complètes, quasiment jusqu’à la fin de l’année 2022. Il est impossible de reporter donc on va encore annuler. OrelSan va être obligé d’annuler le début de sa tournée, au moins jusqu’au 25 janvier."