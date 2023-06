Concert annulé de Booba au Maroc : ces paroles sexistes qui choquent la société marocaine

La mobilisation d’une partie de la société civile a eu raison du concert du rappeur, prévu le 21 juin prochain à Casablanca.

Depuis l'annonce du show, les réseaux sociaux marocains s'étaient mobilisés. Un concert de Booba, programmé le 21 juin à Casablanca a été annulé par les autorités locales, sur fond de campagne de boycott accusant le rappeur français de sexisme.

>> Affaire Berdah-Booba : la querelle entre l'agente d'influenceurs et le rappeur résumée en six actes

En cause : les producteurs de la star du rap français, très populaire au Maroc, n’ont jamais reçu l’autorisation requise. Il faut dire qu'une campagne inédite "anti-Booba", accusant le rappeur de sexisme, avait vu le jour sur les réseaux sociaux marocains, dénonçant "des propos dégradants envers les femmes marocaines et nord-africaines" dans certains de ses morceaux.

Parmi les titres décriés du rappeur sur lesquels les détracteurs de la star française se sont appuyés pour mobiliser leur soutien : E.L.E.P.H.A.N.T, en 2017 où la star rappe "petite Marocaine se tape Berlusconi", en référence à une Marocaine surnommée Ruby qui avait participé aux soirées "bunga bunga" de l'ex-Cavaliere italien alors qu'elle était mineure. Mais aussi Génération assassin, quand Booba chante: "Je vais à la chicha qu'pour les beurettes".

Réseaux sociaux, politiques et ancien protégé de Booba

Dans un contexte de crise diplomatique entre Rabat et Paris, ces paroles ont été perçues comme méprisantes et provocatrices à l’encontre des femmes marocaines en général. Une pétition en ligne pour faire annuler le show a recueilli à ce jour près de 4.500 signatures. "Les Marocain(e)s se sont sentis offensés à l'idée d'apprendre que le rappeur Booba allait se produire au Maroc", peut-on lire en introduction de la pétition. L'appel à l'annulation du concert du "Duc de Boulogne" avait été soutenu par le rappeur français d'origine marocaine Maes. Ce dernier, un ancien protégé de Booba, a exhorté ses abonnés sur Twitter à signer la pétition et l'a interpellé: "Sache que tu n'es pas le bienvenu".

La sphère politique également était mobilisée : les islamistes du PJD ont renchéri directement auprès du ministre de la Jeunesse et de la Culture, et le Club des avocats au Maroc a porté plainte contre Booba "pour diffamation et injures portées contre les femmes marocaines".

Depuis quelques semaines, les organisateurs ne paraissaient pas optimistes quant à la tenue du concert, car l’autorisation de se produire sur la scène casablancaise tardait à arriver. Mercredi 7 juin, au matin, les quelque 6 000 spectateurs qui avaient acheté leur billet ont reçu un mail confirmant l’annulation et leur proposant de récupérer leur argent en bon d’achat.