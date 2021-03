“Cités”, la série TikTok d'Abd Al Malik qui veut connecter la jeunesse à la culture française

“Cités”, c'est l’alliance étonnante de Camus et d’Aragon avec des chorés et des mises en scène TikTok. Un concept inédit en France. Créée par le rappeur et réalisateur Abd Al Malik, la série est disponible exclusivement sur le réseau social sur le compte d’Amazon Prime Video.

Une série sur TikTok, pour TikTok. Avec Cités, le rappeur et réalisateur Abd Al Malik (Qu'Allah bénisse la France) signe un projet original. Si vous n’en avez jamais entendu parler et que vous ne l’avez pas trouvé sur vos plateformes de streaming préférées, c’est normal. La série, sortie le 26 février, est disponible uniquement sur TikTok, le réseau social en vogue chez la génération Z – entendez, les jeunes nés dans les années 2000. Pour la voir, il vous faut télécharger l’application et vous rendre sur le compte d'Amazon Prime Video.

Une ode aux jeunes dans un format pour les jeunes

Véritable ode à la jeunesse et au patrimoine français, Cités propose de suivre les pérégrinations urbaines d’un groupe d’amis de 15 à 20 ans. Ces jeunes mettent en scène leurs émotions et leurs questionnements dans les rues, les gymnases ou les quartiers qui portent les grands noms du patrimoine français. Ils se plaisent à "citer" des artistes et intellectuels célèbres, et se réapproprient ainsi la culture. Par exemple, les chants d’Edith Piaf encouragent les pas de danse d’une adolescente mal dans sa peau, les textes d’Aragon chantés par Jean Ferrat accompagnent la fuite en avant d’un jeune de cité dans les rues de Paris, les mots de Camus sont tagués par une jeune fille sur les murs de son lycée... Avec Cités, l'objectif d'Abd Al Malik était de montrer qu'il n'existait pas de déconnexion entre la jeunesse et le patrimoine français.

Le concept est inédit en France : en plus d’un format 100% adapté aux codes de TikTok – des vidéos de 60 secondes maximum, aux couleurs pop, aux musiques entraînantes et aux effets vidéo créatifs -, Abd Al Malik a casté ses acteurs sur TikTok en leur lançant un défi. La règle : choisir une citation du patrimoine culturel français et lui donner vie dans une vidéo postée sur le réseau social.

@primevideofr Partage tes talents d’acteur avec #PrimeVideoCasting pour rejoindre l’affiche de la première série 100 % TikTok : « Cités », réalisée par Abd Al Malik ♬ son original - Primevideofr

Une série pas toujours accessible

Abd Al Malik réussit un pari : renforcer le lien entre le patrimoine français et les jeunes en diffusant la culture directement sur "leur" réseau social, avec "leurs" codes. Le tout avec une portée réelle : chacun des douze épisodes a été vu plus d’un million de fois. Mais malgré une œuvre pleine de bonnes intentions et de poésie, les différents niveaux de lecture et le sens du scénario peuvent être difficiles à saisir au premier abord, ce qui est d’autant plus regrettable sur une plate-forme où l’immédiateté règne en maître. "Je n'ai pas compris", indiquent de nombreux utilisateurs en commentaires.

D'autres visiteurs, tombés par hasard sur l'une des vidéos sur TikTok, affirment avoir confondu un épisode avec un teaser. La nature-même de cette plate-forme et son algorithme bien particulier font qu'il y a de grandes chances pour que les épisodes ne soient pas vus dans leur ensemble par le public. Autre difficulté pour la mini-série : les épisodes ne sont pas simples à trouver sur le réseau social. "Je cherche la série sur Amazon Prime mais je ne trouve pas", écrivent certaines personnes. Accessible par le format, Cités ne l’est donc pas toujours dans son message.

"Cités", une mini-série d'Abd Al Malik en 12 épisodes, disponible sur le compte PrimeVideofr sur TikTok