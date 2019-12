"Allô le système !", le tube de rap devenu l'hymne des manifestants algériens

Sorti deux mois après le début de la mobilisation algérienne, le morceau de la rappeuse Raja Meziane totalise plus de 40 millions de vues sur YouTube.

"Nous n’avons pas peur / Nous revendiquons une République populaire / Démocratique mais pas monarchique". Indéniablement politique, Allo le système est aujourd'hui entonné par les manifestants du "Hirak", ce soulèvement populaire qui a débuté en février 2019. Les Algériens étaient descendus dans la rue pour demander le départ du président Abdelaziz Bouteflika, et continuent aujourd'hui à protester contre l'élection de Abdelmadjid Tebboune. A la mi-décembre, le compteur dépasse les 40 millions de vues sur YouTube pour une chanson toujours d'actualité.

RAJA MEZIANE

Le clip sur YouTube possède des sous-titres en anglais à installer sous la vidéo. Les paroles en français : "C’est un ouragan arrivé/ Les zwawla (les démunis) se sont levés/ les enfants du peuple sont sortis/et Moh, moul tabla (vendeurs de cigarettes)/ les caisses sont vides/ le pays est à l’arrêt/ rongé jusqu’à l’os/ça perdure / vous avez détruit l’éducation/ et c’est la débandade/ société handicapée/ la culture absente/ le peuple qui saute dans les embarcations/ et vous, vous croyez que vous allez rester éternellement / vous nous avez enterrés vivants/ et vous avez laissé les morts diriger/ Nous sommes la risée de toutes les nations/ et nous avons régressé/ il y a des gens qui crèvent de faim encore/ et vous, vous êtes joyeux/ vos enfants s’amusent/ vous avez érigé un mur à Club des Pins (fréquenté par l'élite algérienne)/ où vous vous cachez/ des milliers de milliards partis en fumée".

Raja Meziane dans le classement BBC des " 100 femmes les plus influentes du monde"

A l'origine de cet hymne de la jeunesse algérienne révoltée, Raja Meziane, 30 ans, rappeuse engagée. Née dans la ville de Maghnia dans le nord-ouest algérien, elle commence la musique tôt en parallèle de ses études de droit à l'université de Tlemcen. Après la sortie de deux premiers albums de chansons très engagées et critiques du régime, elle refuse de participer à une chanson pro-régime et s'essaye au cinéma en se lançant dans la réalisation d'un long-métrage, pour lequel elle ne trouve pas de financements. Voulant se lancer dans le métier d'avocate, elle est refusée sans explication par le bâtonnier d'Alger qui l'empêche d'obtenir son certificat.

RAJA MEZIANE

En 2015, face à l'impasse, elle s'exile à Prague en République Tchèque, où elle peut enfin s'épanouir artistiquement. Accompagnant la vague de contestation qui se lève dans son pays, elle sort en mars 2019 Allo le système, sans doute son morceau le plus rebelle, qui cartonne dès sa sortie. Le clip, tourné à Prague, reprend aussi les images des marées humaines défilant dans les rues d'Alger. Au cours de l'année, les paroles seront reprises en slogan par les manifestants. En octobre dernier, elle intègre la liste des 100 femmes les plus influentes du monde selon la BBC.