"20h", le clip du groupe de rap G7N met à l'honneur les personnels soignants

Brancardiers, deux des rappeurs du trio grenoblois sont eux-mêmes en première ligne contre le coronavirus.

G7N, trio de rappeurs grenoblois a composé une chanson, 20h, pour rendre hommage aux personnels soignants qui se battent au quotidien pour sauver les malades atteints du coronavirus. Deux d'entre eux sont eux-mêmes en première ligne du fait de leur métier de brancardier.

Adel, Djamel et samir, trois amis grenoblois et une envie : soutenir et rendre hommage aux personnels soignants qui sont en première ligne contre le coronavirus. Djamel est brancardier à la Clinique mutualiste, Samir au CHU de Grenoble-Alpes. Ils sont eux-mêmes au coeur de la guerre.

Mes collègues ont très peur. Je suis en admiration devant eux car ils viennent malgré le danger. Ce sont eux les hérosSamir BaloulMembre de G7N

G7N a réalisé son clip en quelques jours malgré les contraintes du confinement. Un clip dédié à ces héros du quotidien que les Français ont pris l'habitude de soutenir, en les applaudissant chaque soir aux balcons. "On a besoin de ces gestes de solidarité qui nous donnent la force de venir chaque matin".

Le clip a déjà été vu plus de 450.000 fois sur les réseaux sociaux.