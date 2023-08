7 objets mythiques de l'univers de Freddie Mercury à découvrir à Londres avant leur vente aux enchères

Jusqu'au 5 septembre, des objets ayant appartenu au chanteur de Queen sont exposés à Londres avant leur mise aux enchères par la maison Sotheby's. Une partie des bénéfices sera reversée à des fondations engagées dans la lutte contre le sida.

Du manuscrit de Bohemian Rhapsody aux vêtements de scène de Freddie Mercury, en passant par son piano Yamaha, l'intimité du chanteur de Queen s'est ouvert au public vendredi 4 août à Londres, avant la dispersion des ces "trésors" aux enchères chez Sotheby's. Derrière la façade de la célèbre maison de ventes, ornée d'une imposante moustache pour l'occasion, a été recréé l'univers du chanteur, mort en 1991 du sida.

Au total, environ 30 à 40 000 objets sont mis en vente, explique Fenella Theis, du département livres et manuscrits de Sotheby's. "Chaque pièce est tellement autobiographique" et reflète l'une des "très nombreuses facettes" de la personnalité de l'artiste, relève-t-elle. La collection est mise en vente par Mary Austin, l'une des plus proches amies de l'artiste, qui a aussi été sa compagne. Les bénéfices seront en partie reversés à des fondations engagées dans la lutte contre le sida. Gratuite, l'exposition sera ouverte jusqu'au 5 septembre, la date de naissance du chanteur. Franceinfo Culture a sélectionné 7 objets mythiques de la collection.

Son attirail royal : couronne et cape

Arpenter les différentes salles permet d'admirer des pièces emblématiques, comme la couronne et la cape que portait l'artiste au moment du God Save The Queen qui concluait chaque concert de la dernière tournée de Queen, "The Magic Tour" en 1986. Le lot est estimé entre 60 000 et 80 000 livres sterling (entre 70 000 et 90 000 euros).

La couronne imitation or et hermine de Freddie Mercury est vendue en lot avec la cape portée sur scène par le chanteur. (FRANK FRANKLIN II / AP / SIPA)

Freddie Mercury portait son emblématique accoutrement royal lors du "Magic Tour" en 1986. (KIRSTY WIGGLESWORTH /AP /SIPA)

Son piano Yamaha

Pièce maîtresse de la vente, qui n'a été dévoilée que jeudi 3 août, le piano Yamaha acquis en 1975 et sur lequel Freddie Mercury a quasiment tout composé à partir de Bohemian Rhapsody, selon Gabriel Heaton, un spécialiste des livres et des manuscrits. Sotheby's l'estime entre 2 et 3 millions de livres sterling (2,3 - 3,5 millions d'euros). Sur son site, la maison de ventes aux enchères précise que le chanteur avait acheté ce piano pour environ 1000 livres sterling à l'époque (1160 euros).

C'est sur ce piano de la marque Yamaha que Freddie Mercury a notamment composé "Bohemian Rhapsody". (KIRSTY WIGGLESWORTH/AP/SIPA / SIPA)

Son brouillon de "Bohemian Rhapsody"

Estimé entre 800 000 et 1,2 millions de livres sterling (920 000 - 1,4 millions d'euros), il fait partie des brouillons des plus grands tubes de Queen à découvrir dans l'exposition londonienne. Quinze pages révèlent les différentes directions envisagées par l'artiste pour ce titre qui devait initialement s'appeler "Mongolian Rhapsody". D'autres manuscrits complètent la collection, notamment ceux des chansons We are the champions, Don't stop me now, Somebody to love et Killer Queen.

Plusieurs brouillons manuscrits de chansons écrites par Freddie Mercury sont mis en vente, dont celui de "Bohemian Rhapsody". (FRANK FRANKLIN II / AP / SIPA)

Son fameux jukebox

Pièce de choix, le magnifique jukebox Wurlitzer de 1941 avait été acheté par le chanteur pour la cuisine de sa maison. Il est chargé de disques comme Hallelujah I Love Her So de Ray Charles, Rit It Up de Little Richard et Shake, Rattle and Roll de Bill Haley. Il est estimé entre 15 000 et 25 000 livres sterling (entre 17 000 et 29 000 euros).

Ce jukebox de la marque américaine Wurlitzer est estimé entre 15 000 et 25 000 livres sterling (17 000 - 29 000 euros). (GUY BELL/SHUTTERSTOCK/SIPA / SIPA)

Ses lunettes Aviator

Elles font partie de la garde-robe de Freddie Mercury que l'on découvre dans l'exposition. Tout comme ses blousons, chaussures, combinaisons de scène pailletées au décolleté abyssal et son fameux débardeur jaune "Champion" qu'il portait à son dernier concert, le 9 août 1986.

Les lunettes Aviator du chanteur de Queen seront vendues aux enchères par la maison Sotheby's. (JOHN ANGELILLO / UPI / SHUTTERSTOCK / SIPA)

Ses sneakers Adidas de scène

Autre pièce mythique du dressing du chanteur de Queen : ses sneakers montantes de la marque Adidas. Elles sont devenues ses principales chaussures de scène à partir du "Works Tour" en 1984, rapporte Sotheby's sur son site internet. "Freddie aimait la liberté de mouvement et le confort que ces bottes lui apportaient lors des performances". La maison de ventes aux enchères estime la paire entre 3 000 et 5 000 livres sterling (entre 3 400 – 5 800 euros).