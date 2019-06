VIDEO. Star de la pop, artiste engagée… Retour sur la carrière hors norme de Madonna

Nombreux sont ceux qui la considèrent comme la plus grande artiste de pop vivante. Après avoir connu des débuts difficiles à New York, Madonna connaît la gloire à 25 ans avec le titre "Holiday". Son succès sera vite décuplé avec la sortie de l'album "Like a Virgin" un an plus tard. En effet, il sera vendu à près de 25 millions d'exemplaires. Elle devient alors la star des controverses et se plaît à créer un univers où elle mêle symboles religieux et références érotiques. Aujourd'hui, à 60 ans, elle sort son 14ème album : "Madame X".

Une artiste engagée

En 1987, de passage en France, elle remet un chèque de 500 000 francs à la fondation de Line Renaud pour la lutte contre le sida. En décembre 2015, elle est de retour à la capitale pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris et chante "Imagine" de John Lennon sur la place de la République.

La chanteuse a également noué un lien très fort avec le Malawi. Là-bas, elle a édifié un orphelinat et a financé la construction de plusieurs écoles ainsi que d'un service pédiatrique via sa fondation.