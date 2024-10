Un documentaire sur les Beatles produit par Martin Scorsese annoncé sur Disney+

En attendant les quatre biopics prévus sur chacun des Fab Four que doit réaliser Sam Mendes, promis pour 2027, un documentaire produit par Martin Scorsese sur les Beatles viendra entretenir la flamme dès le 29 novembre, annonce la plateforme Disney+.

Réalisé par David Tedeschi et baptisé Beatles 64, année du décollage phénoménal de leur carrière, le film racontera le voyage en Amérique du Nord, en 1964, de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr.

Prepare to experience the electrifying moment when The Beatles first touched down in America. Beatles ’64, an all-new documentary from producer Martin Scorsese and director David Tedeschi, is streaming exclusively on #DisneyPlus November 29. pic.twitter.com/Ptw8UPNpXq — Disney+ (@DisneyPlus) October 14, 2024

Le documentaire, qui contient des interviews récentes des survivants Paul McCartney et Ringo Starr, promet des images inédites du groupe et de ses légions de fans, au pic de la Beatlemania, filmées à l'époque par les documentaristes Albert et David Maysles, restaurées en 4K.

Ce n'est pas la première fois que le cinéaste américain Martin Scorsese s'intéresse aux Beatles, puisqu'il avait réalisé un documentaire sur le guitariste George Harrison en 2011, George Harrison: Living in the Material World. Martin Scorsese, réalisateur de Taxi Driver et des Affranchis, est aussi connu pour ses documentaires sur Bob Dylan (Rolling Thunder Review, 2019), les Rolling Stones (Shine a Light, 2008) et The Band (The Last Walz, 1978).

De l'aéroport au "Ed Sullivan Show"

Beatles 64, qui entend montrer l'envers intime du décor, suit les quatre musiciens outre-Atlantique dès leur atterrissage à New York en février 1964, puis lors de leurs trois apparitions ce mois-là au "Ed Sullivan Show", dont celle du 9 février vue par 73 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Cette émission, qui était alors le talk-show le plus regardé par les Américains, et ce premier voyage de deux semaines aux États-Unis, firent d'eux le groupe le plus connu d'Amérique.

On ignore encore si le documentaire évoquera leur tournée de 32 dates en Amérique du Nord, Canada compris, d'août et septembre 1964, alors que leurs chansons triomphaient les unes après les autres dans les charts américains (6 titres numéro un en 1964).

L'an passé, un inédit des Beatles, Now and Then, dont les voix ont été réunies grâce à l'intelligence artificielle, a fait couler beaucoup d'encre, et en 2021, une série documentaire de Peter Jackson, Get Back, basée sur des images d'époque en studio à Londres à la veille de leur séparation, avait créé l'événement.