John, Paul, George et Ringo : Sam Mendes va réaliser un biopic sur chacun des Beatles

Les biopics ont décidément le vent en poupe à Hollywood : après Bob Marley, Elvis, Elton John et Freddie Mercury récemment, les Beatles vont enfin avoir droit au traitement du film biographique. Sauf que le réalisateur Sam Mendes en consacrera un à chacun des Beatles : John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Et ce, alors que Paul et Ringo, fringants octogénaires, sont encore de ce monde.

C'est ce qu'a annoncé Sony Pictures lundi 19 février. Le cinéaste, connu pour ses films American Beauty, 1917 et les James Bond Spectre et Skyfall, a prévu de réaliser chaque film selon le point de vue d'un des Fab Four. Les biopics se recouperont pour raconter l'histoire des "quatre garçons dans le vent" originaires de Liverpool, jusqu'à leur séparation en 1970, indique le communiqué.

La productrice promet "une expérience unique"

"Nous voulons proposer une expérience cinématographique unique, passionnante et épique : quatre films, racontés de quatre points de vue différents, qui racontent une seule histoire sur le groupe le plus célèbre de l'histoire", s’est félicitée la productrice Pippa Harris. "Je suis honoré de raconter l'histoire du plus grand groupe de rock de tous les temps et excité par le challenge", a indiqué Sam Mendes.

Paul McCartney, Ringo Starr, ainsi que les familles de John Lennon et George Harrison, ont autorisé l'utilisation de l'image et de la musique des Beatles pour réaliser cette "proposition cinématographique unique", précise Sony Pictures.

Échéance 2027

Les Beatles sont apparus dans leurs propres longs-métrages dès les années 1960 – A Hard Day's Night (1964), Help! (1965), Magical Mystery Tour (1967) et Yellow Submarine (1968). Le groupe a également fait l'objet de plusieurs documentaires, y compris le récent Get Back de Peter Jackson sur le making of de leur album Let It Be. Mais c'est la première fois que les Beatles accordent leur soutien total à un film de fiction, c'est-à-dire non documentaire, à leur sujet.

Sony Pictures a prévu de sortir les films en salles en 2027. La société basée en Californie n'a pas précisé si les quatre films sortiraient au même moment, mais elle promet de mettre en œuvre pour l'occasion rien moins qu'une stratégie "innovante et révolutionnaire".