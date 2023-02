Grammy Awards 2023 : nouveau duel en vue entre Beyoncé et Adele

Beyoncé et Adele sont opposées dans plusieurs catégories reines, dont le Meilleur album de l'année, à la cérémonie des Grammys dimanche. La chanteuse américaine pourrait battre le record de trophées remportés.

La 65e cérémonie des Grammys, l'équivalent des Oscars pour l'industrie musicale américaine, doit venir couronner dimanche 5 février 2023 une année 2022 riche d'albums à grand succès, dont Renaissance de Beyoncé et 30 d'Adele. Comme il y a six ans, les deux chanteuses pourraient bien se partager les prix.



Nommée dans neuf catégories, Beyoncé est en tête des nominations, alors qu'Adele est citée sept fois. Leurs deux albums se feront face dans les catégories les plus prestigieuses, six ans après un duel qui avait tourné à l'avantage de la seconde.

Adele avait tout raflé en 2017



En 2017, l'artiste britannique avait écrasé ses concurrents dans les principales catégories, remportant cinq récompenses avec son album 25, au détriment de la chanteuse née à Houston, dont l'album Lemonade, aujourd'hui un classique, avait dû se contenter du Grammy Award du Meilleur album de musique urbaine contemporaine.



Sur scène, Adele avait rendu un vibrant hommage à la "Queen" (reine) Beyoncé. L'Académie des arts et sciences de l'enregistrement, qui décerne les récompenses, avait été accusée une fois de plus de reléguer au second plan les artistes afro-américains.

Selon les prédictions du magazine spécialisé Billboard, le Grammy du Meilleur album irait cette fois plutôt à Beyoncé pour Renaissance, tandis qu'Adele raflerait celui de la Chanson de l'année avec Easy On Me. Néanmoins, les surprises des précédentes éditions invitent à la méfiance. Kendrick Lamar (huit nominations), Harry Styles, Brendi Carlile et Taylor Swift font aussi partie des prétendants.





Quelle que soit l'issue, l'histoire est en marche pour Beyoncé : avec les neuf nominations pour cette édition, elle égale le record de son mari, Jay-Z, comme artiste le plus nommé de l'histoire de ces récompenses. Si elle est déjà l'artiste féminine avec le plus grand nombre de petits gramophones dorés (elle en a déjà reçu 28 et a été nommée 88 fois), l'édition 2023 pourrait bien lui permettre dépasser le chef d'orchestre Georg Solti, recordman des Grammys. L'artiste hongrois a glané 31 prix en son nom et a été nommé en tout 74 fois.

Le détail des nominations de Beyoncé et Adele aux Grammys 2023

Beyoncé :

-Chanson de l'année pour Break My Soul

-Enregistrement de l'année pour Break My Soul

-Meilleur album pour Renaissance

-Meilleur enregistrement de dance / électronique pour Break My Soul

-Meilleur album de dance / électronique pour Renaissance

-Meilleure performance R&B pour Virgo's Groove

-Meilleure performance de R&B traditionnel pour Plastic Off The Sofa

-Meilleure chanson R&B pour Cuff It

-Meilleure chanson écrite pour un média visuel pour Be Alive (pour le film La Méthode Williams)



Adele :

-Chanson de l'année pour Easy On Me

-Enregistrement de l'année pour Easy On Me

-Meilleur album pour 30

-Meilleur album de pop vocale pour 30

-Meilleure performance pop solo pour Easy On Me

-Meilleur clip vidéo pour Easy On Me (signé Xavier Dolan)

-Meilleur film musical pour Adele One Night Only (signé Paul Dugdale)