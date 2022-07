Beyoncé : on a écouté son nouvel album "Renaissance"

Six ans après Lemonade, son dernier album en solo, et quatre ans après Everything is love, fait à quatre mains avec son mari Jay-Z, revoici celle qu'on appelle parfois "Queen B", entre autres nouveaux surnoms.

>> Le nouvel album de Beyoncé fuite deux jours avant sa sortie à cause d'une erreur en magasins



Enjeu : asseoir un peu plus son statut de reine de la pop, qu'il s'agisse de ventes, de revenus, de charisme ou de son incarnation d'un féminisme moderne et puissant.

Voir cette publication sur Instagram

Premier constat : la promesse faite par Beyoncé elle-même de nous faire revenir sur les pistes de danse est tenue.

Après nous avoir attirés, aguichés avec son single très house Break my soul,

Beyoncé aligne ici les tubes en devenir, dansants pour la plupart, avec cette aisance toujours aussi bluffante.

Elle se permet même, sur le dernier morceau de l'album, Summer Renaissance, de reprendre à sa manière le légendaire I feel love de Donnar Summer et Giorgio Moroder.

Étonnamment, alors que les crédits de l'album dévoilés par la chanteuse elle-même semblaient annoncer des collaborations avec Drake ou Jay-Z, entre autres, on ne retrouve que le rappeur Beam comme invité. En revanche, les producteurs Mike Dean, No ID, ou encore la légende Nile Rodgers sont, eux, bien de la partie.