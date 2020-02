Ecoutez "No Time To Die" de Billie Eilish, le thème officiel du prochain James Bond

Plus jeune artiste à avoir enregistré le thème officiel d'un James Bond, Billie Eilish dit avoir écrit cette chanson bouleversante "en trois jours" avec son frère Finneas.

La jeune chanteuse américaine Billie Eilish, qui a triomphé aux derniers Grammy Awards, a dévoilé vendredi No Time To Die, le thème officiel du prochain James Bond, attendu sur les écrans en avril. Agée de 18 ans, elle est la plus jeune artiste à avoir enregistré un thème officel de la saga de l'espion britannique 007.



Cette chanson langoureuse et mélancolique, où le murmure de Billie Eilish est accompagné d'un piano dépouillé puis d'une orchestration de cordes dans sa dernière partie, n'a pas les atours d'un tube obsédant. Elle s'inscrit néanmoins parfaitement dans la lignée des classiques bondiens qui l'ont précédée, notamment Adele, Paul McCartney ou Shirley Bassey.



"You were never on my side/ Fool me once, fool me twice/ Are you death or paradise ? / Now you'll never see me cry/ There's just no time to die", chante-t-elle.





Ecrite en trois jours puis travaillée avec Hans Zimmer

"Nous l'avons écrit en trois jours", a expliqué Billie Eilish à Apple Music, en parlant d'elle et de son frère Finneas O'Connell, qui co-écrit quasiment tous les titres de son répertoire. "Nous avons eu accès à une partie du script, genre la première scène, et nous avons écrit la chanson immédiatement", a-t-elle précisé. "Nous l'avons écrit en trois jours, au Texas et dans la couchette du tour bus, dans le noir."



La chanteuse aux cheveux verts a expliqué dans le même entretien qu'une fois la chanson composée, ils avaient travaillé avec le compositeur Hans Zimmer et l'orchestre entier afin d'affiner la version finale. "Il y a eu beaucoup de versions" et "nous avons tous travaillé dur", a-t-elle ajouté. "Hans était incroyablement facile, il est tellement drôle, ça a été une vraiment bonne expérience collaborative."



Quelques heures après sa mise en ligne sur YouTube, la chanson affichait déjà plus de 4 millions de vues au compteur.



Billie Eilish a prévu d'interpréter No Time To Die en première mondiale lors des Brit Awards, prévus mardi 18 février. Elle sera entourée pour l'occasion de son frère Finneas, de Hans Zimmer et de Johnny Marr, ces deux derniers ayant composé ensemble la bande originale du prochain James Bond.



La sortie du 25e volet de la saga James Bond est prévue en avril. C'est la cinquième - et a priori la dernière fois que Daniel Craig, 51 ans, interprète le célèbre agent 007.