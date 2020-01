Grammy Awards : Billie Eilish remportent les prix pour l'"enregistrement de l'année" et l'"album de l'année"

Elle a également été sacrée "révélation de l'année" et a aussi remporté le titre de "chanson de l'année" pour "Bad Guy".

Carton plein pour Billie Eilish. L'artiste de 18 ans est la grande gagnante des Grammy Awards, dimanche 26 janvier. Elle a récompensée dans les quatre catégories majeures. C'est la plus jeune à avoir réussi un tel exploit depuis le début de la compétition.

Dans le détail, elle a remporté le prix de l'"enregistrement de l'année" pour Bad Guy et celui de l'"album de l'année", pour When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Elle a également été sacrée "révélation de l'année" et "chanson de l'année", également pour Bad Guy. Voici le clip du titre.

Dans la catégirue "enregistrement de l'année", elle avait face à elle des stars aguerries comme Ariana Grande et Bon Iver, ainsi que des pointures du moment comme Lizzo et Post Malone, dans cette catégorie récompensant la performance globale d'un titre et décerné tant à l'interprète qu'au producteur, à l'ingénieur du son et au mixeur.

Lizzo récompensée pour la "meilleure performance pop solo"

Dans les autres principales catégories, Tyler, The Creator a remporté le prix du "meilleur album de rap" pour Igor. Cage The Elephant a raflé celui du "meilleur album de rock" pour Social Cues. L'artiste Lizzo est repartie avec la "meilleure performance pop solo" pour Truth Hurts. Lil Nas X et Billy Ray Cyrus ont reçu le prix de la "meilleure vidéo musicale" pour Old Town Road, dont voici le clip.

Anderson Paak a été sacré dans la catégorie "meilleur album de R&B" pour Ventura. Le titre de "meilleur album de musique alternative" est revenu à Vampire Weekend pour Father of the Bride. Celui du "meilleur album de musique du monde" a été attribuée à Angelique Kidj pour Celia.