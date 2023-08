Corée du Sud : un concert de K-pop sauve la fin du rassemblement mondial des scouts qui avait viré au fiasco

Alerte au typhon, vague de chaleur, Covid-19... le jamboree scout mondial a été marqué par une série de catastrophes et des départs prématurés. L'événement s'est finalement achevé par un concert de K-pop.

Tout est bien qui finit bien. Des dizaines de milliers de scouts ont dansé, chanté et agité des bâtons lumineux lors d'un festival de K-pop ce vendredi 10 août à Séoul, ultime tentative de la Corée du Sud pour sauver le rassemblement mondial du scoutisme marqué par des problèmes en cascade et une organisation désastreuse. La dernière édition du jamboree mondial a rassemblé 43 000 scouts à Saemangeum, sur la côte ouest de la Corée du Sud. La fête, organisée tous les quatre ans, devait durer du 1er au 12 août.

La culture à la rescousse du jamboree

C'était sans compter sur une vague de chaleur sans précédent qui a rendu 600 participants malades, selon les autorités locales, obligé les 4 000 Britanniques et les 1500 Américains à quitter prématurément le rassemblement en fin de semaine dernière, avant une évacuation totale en raison d'une tempête tropicale cette semaine. D'autres participants ont eux été piqués par des insectes, et environ 70 ont contracté le Covid-19. Enfin, les médias locaux ont fait état d'un mauvais drainage de douches et de toilettes rudimentaires.

Les scouts ont été dispersés à travers le pays et envoyés dans des tournées culturelles sponsorisées par le gouvernement, avant d'être tous réunis une dernière fois vendredi pour un concert "K-pop Superlive", avec en tête d'affiche les NewJeans and The Boyz. Plusieurs groupes, dont HolyBang, ATBO et The New Six, se sont produits sur scène devant un public de scouts, pour la plupart des adolescents, enthousiastes.

Le "K-pop Super Live" au World Cup Stadium à Séoul en Corée le 11 août 2023. (KOREA POOL / AFP)

"Les derniers jours n'ont pas été faciles", a reconnu Ahmad Alhendawi, secrétaire général de l'Organisation mondiale du mouvement scout, lors de la cérémonie de clôture officielle de l'évènement. Le Premier ministre Han Duck-soo a dit aux scouts espérer que "les expériences culturelles que vous avez vécues à travers différentes parties de la Corée... resteront de beaux souvenirs gravés dans vos mémoires".

"Honte nationale"

Bien que le gouvernement a déboursé des millions de dollars pour sauver l'évènement, qualifié de "honte nationale" par les médias coréens, les critiques se multiplient dans le pays. Un député, Sung Il-jong, avait lancé plus tôt dans la semaine un appel à l'aide au mythique boys band de K-pop BTS, actuellement en pause en raison de l'appel sous les drapeaux de plusieurs de ses membres, en leur demandant de participer au concert vendredi à Séoul. Une suggestion qui trahit une "une terrible idée totalitaire selon laquelle l'Etat possède la K-pop", a ironisé le chroniqueur Isak Choi sur X (anciennement Twitter).

Selon l'agence de presse Yonhap, quelque 1000 fonctionnaires – tels que ceux de la Banque de développement coréenne, ou l'entreprise d'énergie électrique coréenne – ont été "mobilisés" pour aider à la tenue du concert. Le prochain rassemblement mondial de scouts doit se tenir en Pologne en 2027.