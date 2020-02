Billie Eilish aux Brit Awards : regardez sa première interprétation bouleversante de "No Time To Die", le générique du prochain James Bond

Accompagnée d'un orchestre mais aussi de Hans Zimmer, de Johnny Marr et de son propre frère Finneas, Billie Eilish a livré une interprétation sensible et tout en émotions de la chanson titre du prochain James Bond.

Bien qu'Américaine, la jeune chanteuse Billie Eilish était l'artiste la plus attendue mardi soir aux Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique pop. Après avoir dévoilé la semaine passée la chanson titre du prochain James Bond qu'elle a écrit avec son frère Finneas, l'icône des millenials avait annoncé qu'elle interpréterait No Time To Die pour la première fois en live à cette cérémonie.



Accompagnée de son frère Finneas O'Connell et du compositeur de musiques de films Hans Zimmer, tous deux au piano, mais aussi d'un orchestre et de l'ancien guitariste des Smiths Johnny Marr, Billie Eilish a littéralement envoûté l'assistance. Son interprétation magnifique de cette chanson mélancolique qui a déjà ravi des millions d'auditeurs en quelques jours avait en effet de quoi donner des frissons.







Billie Eilish, 18 ans, n'est pas repartie les mains vides de cette cérémonie britannique : elle a été couronnée Meilleure artiste solo féminine internationale. Le trophée lui a été remis des mains de Mel C, l'une des Spice Girls, un groupe dont Billie Eilish se revendique fan (bien qu'elle pensa longtemps qu'il s'agissait d'un faux groupe monté spécialement pour le film Spice Girl The Movie).



En recevant son trophée, Billie Eilish a tenu à rendre hommage aux chanteuses "Lizzo, Ariana (Grande), Camila (Cabello), Lana (Del Rey), vous le méritez", a-t-elle dit en désignant la récompense, avant de confier : "Je me suis sentie haïe récemment, et lorsque j'étais sur scène je vous ai vu me sourire et cela m'a vraiment donné envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, là, alors merci", a-t-elle ajouté, à la fois tout sourire et visiblement émue.







La jeune chanteuse aux cheveux teints en vert, qui a triomphé le 26 janvier aux Grammy Awards américains, est la plus jeune artiste à avoir enregistré un thème officiel de James Bond, dont le 25e volet, Mourir peut attendre (en version française) est attendu en avril sur les écrans.