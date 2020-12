Pau : des concerts dans les bus

Le monde de la culture est en colère. Les cinémas, musées et théâtres resteront fermés jusqu’au mois de janvier. Le comédien et directeur de théâtres Charles Berling va déposer un recours en référé pour demander au plus vite la réouverture des salles. En attendant, les artistes résistent et cherchent des solutions pour garder le contact avec le public. Des musiciens de l’orchestre de Pau (Pyrénées-Atlantiques) s’invitent notamment dans les bus pour réaliser des mini-concerts.

À la rencontre des voyageurs

Leurs violons sur le dos, deux musiciens s’apprêtent à jouer loin de leur confort habituel. C’est dans un bus qu’ils s’installent, s’accordent et fixent leurs pupitres. Ils vont aller à la rencontre des voyageurs, pour faire vivre la musique même dans ces moments difficiles. "On a mis du temps pour trouver nos places. On est ravis de faire ça en tout cas", détaille Gäel Bacqué, violoniste. Surpris et bercés, les voyageurs sont sous le charme.

