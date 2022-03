Des musiciens russes et ukrainiens donnent ensemble un concert pour la paix à l'opéra de Nice

Après l'Opéra de Paris et celui de Bordeaux, c'est l'Opéra de Nice qui vient en aide aux Ukrainiens. Sur scène, des artistes français, russes et ukrainiens jouent pour célébrer la paix. Une réaction commune, à l'unisson, destinée à réagir, en musique, contre cette guerre fratricide qui se déroule, depuis un mois, aux portes de l'Europe.

L'orchestre de l'opéra de Nice avait déjà affiché sa solidarité en interprétant, le 9 mars dernier, l'hymne ukrainien en ouverture de la soirée des Victoires de la musique.

Au programme de ce concert solidaire exceptionnel : le pianiste Nicolas Bringuier et son épouse Olga Monakh, d'origine ukrainienne, entourés d’artistes engagés de longue date en faveur de la fraternité entre les peuples. Ils ont interprété des œuvres de Brahms, Dvorak, Fauré, Rachmaninov, Scriabine, Tchaïkovski ou encore Skoryk, un compositeur ukrainien contemporain.

Quand on joue on ne joue pas un auteur russe parce que toutes les histoires sont très complexes par exemple Tchaïkovski avait un grand-père ukrainien, donc on joue de la musique ensemble.