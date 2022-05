Culture : la cantatrice Teresa Berganza s'est éteinte à 89 ans

La chanteuse Teresa Berganza était une Carmen de légende. Elle s'est éteinte, vendredi 13 mai, à 89 ans. Sa voix souple et précise a fait d'elle la plus grande mezzo-soprano du XXème siècle, qui s'est produite dans les salles les plus prestigieuses à travers le monde. La cantatrice est ainsi devenue une spécialiste des répertoires de Rossini et de Mozart. En 1991, Teresa Berganza reçoit le prix espagnol des Asturies, de la part du prince Felipe 6.



Une Carmen de renom

En 1989, lors d'une interview, la chanteuse confiait :"Je suis espagnole, nous avons la réputation d'être un peu, disons, légers. Je crois que c'est tout le contraire, c'est seulement la réputation. J'ai une tête carrée", assurait-elle. Elle a interprété le rôle de Carmen au cinéma sous la direction de Joseph Losey et la jouera sur scène jusqu'en 1992. Teresa Bergenza, qui était l'une des voix préférées des mélomanes français, a souhaité s'éteindre en toute discrétion.