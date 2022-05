La mezzo-soprano Teresa Berganza, qui fut une Carmen de légende, est morte à 89 ans

Elle fut une Carmen de légende et chanta divinement Mozart et Rossini, entre autres. La mezzo-soprano espagnole Teresa Berganza, qui s'était produite sur les plus illustres scènes du monde depuis le milieu des années 1950, s'est éteinte vendredi 13 mai à l'âge de 89 ans, a annoncé le ministère espagnol de la Culture. "Nous avons la grande tristesse d'apprendre la disparition de Teresa Berganza", a tweeté le ministère, rappelant plusieurs distinctions de prestige qui lui avaient été décernées dans son pays.





Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a salué sur Twitter "une des plus grandes voix féminines du monde". "Sa voix, son élégance, son art nous accompagneront pour toujours."

Toda una vida dedicada a la ópera. Ha sido una de las grandes voces femeninas en escenarios de todo el mundo. Su voz, su elegancia, su arte siempre nos acompañará.



Mi cariño a la familia y seres queridos de Teresa Berganza. pic.twitter.com/U9qyE7bXrH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 13, 2022







Elle voulait partir dans la discrétion

"Je ne veux pas d'annonce publique ni de veillée funèbre, rien. Je suis venue au monde sans que personne ne le sache, je souhaite qu'il en soit de même quand j'en partirai", avait-elle écrit dans un message posthume diffusé par sa famille dans les médias espagnols.



La cantatrice madrilène était spécialisée dans les répertoires de Rossini et Mozart, ainsi que dans l'incarnation du personnage de Carmen dans le célèbre opéra de Bizet. Sa prestation sous la direction d'Helmut von Karajan fait référence.



Née à Madrid le 16 mars 1933, elle avait fait ses débuts en 1957 au Festival d'Aix-en-Provence, dans le rôle de Dorabella de Così fan tutte, de Mozart. L'année suivante, la chanteuse lyrique partait aux États-Unis, à Dallas, au côté de Maria Callas, pour chanter dans Médée de Cherubini. Elle avait ensuite brillé dans les salles les plus célèbres du monde, de Vienne à Milan en passant par Paris, Londres, New York ou Chicago.



Teresa Berganza a été la première femme admise à l'Académie royale des Arts d'Espagne. Elle était également docteur honoris causa de l'Université de la Complutense à Madrid. En 2005, elle avait reçu les insignes de Chevalier dans l'ordre national de la légion d'honneur en France.



