Mylène Farmer : les cinq raisons de son succès intemporel

Mylène Farmer impressionne et intrigue par sa carrière sans fausses notes de près de 40 ans. Un succès et une longévité remarquable pour l’artiste aussi créative que perfectionniste.

C'est l'événement à ne pas louper dans la sphère musicale francophone. Le douzième album studio de Mylène Farmer, L'Emprise, sort vendredi 25 novembre. Cet album attendu par des centaines de milliers de personnes, est composé de 14 titres avec des collaborations comme Woodkid que l’on a pu découvrir avec le titre À tout jamais, Moby, AaRON ou encore Archive. Ce nouvel opus précède la prochaine tournée de la chanteuse qui a déjà écoulé 550 000 billets.

Chaque annonce de la part de Mylène Farmer est attendue religieusement, fait la "une" des médias, et ses fans de toutes générations confondues, sont systématiquement au rendez-vous. Comment comprendre un tel engouement ? Qu’est-ce qui séduit ses fans ? Franceinfo revient sur les cinq raisons qui expliquent l'ampleur de sa carrière.

1 Un univers peuplé de références artistiques

L'univers de Mylène est peuplé de nombreuses références inspirations qui façonnent son expression. Autrice de ses propres chansons, elle brode ses textes avec des allégories d’œuvres et d’artistes qui la fascinent.Très sensible à la peinture, elle a puisé des images, des émotions dans le mouvement expressionniste au travers par exemple, du peintre Egon Schiele, qu’elle cite même dans la chanson Je te rends ton amour.

Du côté de la littérature, c’est la poésie d’Apollinaire, de Baudelaire et de Verlaine, en passant par le controversé Marquis de Sade, le romantiquement sombre Edgar Allan Poe, ou le sociologue amoureux Francesco Alberoni, que l’on retrouve dans les différents albums de la chanteuse. Une liste non-exhaustive de références qui apportent parfois plusieurs sens et interprétations aux textes de Mylène Farmer. Des expériences artistiques qui lui sont propres et font son style reconnaissable et inimitable. Une photo des paroles de la chanson Pas le temps de vivre extraite du livret de l' album Innamoramento (Mylène Farmer)

2 Se réinventer grâce aux collaborations

Et au commencement, ils étaient deux ! C’est une évidence, Mylène Farmer n’en serait pas à ce niveau aujourd’hui sans sa rencontre avec Laurent Boutonnat. Avec son binôme de choc, son frère jumeau artistique, ils ont façonné ensemble un personnage esthétique romanesque qui a surpris et conquis le public.

Mylène Farmer et Laurent Boutonnat à l'avant-première du film "Giorgino". (ARNAL / GAMMA-RAPHO)

Au-delà de cette collaboration décisive, au fil du temps, Mylène Farmer a rencontré de nombreux artistes qui ont fait sa carrière. Il y a ceux qui sont présents depuis de nombreuses années, le fidèle très grand pianiste Yvan Cassar par exemple, l’artiste Moby ou le groupe Archive. Il y a des rencontres fortuites qui inspirent un spectacle à l’instar de HR Giger, le plasticien suisse qui a créé le décor du Mylénium Tour. Les duos, où la magie opère, comme avec Seal, Sting, la chanteuse LP ou Aaron.

Et puis il y a ces nouvelles collaborations qui étonnent et permettent à Mylène Farmer, tout étant fidèle à son univers, de se réinventer. On note l'alliance artistique avec Feder, The Avener et Wookid aujourd’hui. Ce partage savamment dosé permet à l'artiste de plaire et d’accrocher les nouvelles générations. Dans une interview au Journal du dimanche, le 19 novembre, Mylène Farmer confiait de vouloir être "libre". "Libre de me réinventer, de croiser le chemin de personnes talentueuses qui m’enrichissent intellectuellement, artistiquement ou tout simplement humainement.", détaillait-elle.

3 La désobéissance

Pochette de l'album (Mylène Farmer)

Titre de l’un de ses albums. Désobéir est aussi les premiers mots qu’elle chante en 1984 dans Maman a tort : "J’aime ce qu’on m’interdit. Les plaisirs impolis." À l’époque, elle annonce la couleur, elle sera rousse. La plupart des présentateurs télé des années 80 qui la reçoivent sur leur plateau sont décontenancés par sa personnalité. Féministe avant l'heure, elle assume son corps, sa sexualité, ses envies, ses choix en faisant fi du politiquement correct.

Extrait du clip "Je t'aime mélancolie" (Mylène Farmer)

Elle s’habille comme un garçon, parle de différentes sexualités, remet les genres en question et s’interdit la censure que la société voudrait lui imposer. Elle devient la voix des marginalisé(e)s, d’une révolution d'un monde à changer, d’une génération désenchantée.

Les textes de l’artiste fédèrent les fans, car ils questionnent les discriminations, les injustices et affirment les différences. Ils dévoilent aussi ses faiblesses, ses angoisses, ses doutes, son spleen. La chanteuse aborde toutes les thématiques : la nature humaine, l’amour, la mort, la religion, la solitude. Elle chante sa mélancolie qu'elle apprivoise et clame que malgré tout : "si tu tombes 7 fois, toujours se relever 8 !" dans le titre Tomber 7 fois...

4 Le perfectionnisme

Mylène Farmer est une cheffe d’entreprise et si sa réussite est un exemple ce n’est pas dû au hasard. La créativité est son talent, mais il ne serait pas si remarquable sans son perfectionnisme exacerbé. Chaque single de Mylène Farmer est une œuvre d’art à part entière. Il est pensé comme un tableau vivant, beau de l’intérieur à l’extérieur. La naissance est une mélodie, à laquelle elle pose ses mots et puis l’imagination opère. Chaque chanson a une histoire et son écrin, c’est-à-dire un look, une atmosphère, une interprétation et surtout un clip.

Extrait du clip "Libertine" (Mylène Farmer)

Aux États-Unis, il y avait Michael Jackson avec Thriller, et en France c’est Mylène Farmer actrice et Laurent Boutonnat réalisateur, qui ont lancé les clips courts-métrages. Tous les deux passionnés de cinéma offrent au public des chansons et leurs films, avec un vrai parti pris esthétique, cinématographique, et le sens du sacrifice. Au sujet des clips Libertine et de Pourvu qu’elles soient douces, Mylène Farmer disait ceci dans l'émission "Du côté de chez Fred" le 07 novembre 1988 :

"C'est vrai que moi j'ai une philosophie : je préfère manger des pâtes tous les jours et pouvoir m'offrir ce genre de choses, de cinéma." Les deux clips ont été tournés à perte. Elle accroche ainsi depuis des années les amoureux du cinéma avec des références à David Lynch, Stanley Kubrick, Christopher Nolan, Ridley Scott ou au Cirque de Charlie Chaplin. Elle fait réaliser ses clips par de grands noms du métier à l’instar de Luc Besson, Ching Siu-Tung, Olivier Dahan, Abel Ferrara ou encore Pascal Laugier. Et pour le clip A tout jamais, elle a fait appel à un studio innovant pour un format 3D spectaculaire.

extrait du clip "À tout jamais" (Mylène Farmer)

5 Des concerts grandioses

Les quatre précédentes raisons convergent vers ce dernier point. Le meilleur pour la fin, c'est-à-dire : ses concerts. Elle le dit elle-même à RFM en 2018, sur scène elle ne se refuse rien. Les spectacles sont XXL et ils emploient des centaines de personnes, techniciens, musiciens, plasticiens, designer, danseurs. La structure du spectacle est parfois si colossale qu'il en devient intransportable.

De son côté, Mylène Farmer se prépare physiquement avec son fidèle coach Hervé Lewis, s’habille de créations haute couture conçues pour cet événement par Jean-Paul Gautier le plus souvent ou à l’époque par Thierry Mugler. Elle offre à son public un spectacle digne des plus grands shows américains. A chaque concert, l'événement rassemble des centaines de milliers de personnes. Ce moment est une communion avec son public, la consécration d’un travail monumental toujours plongé dans un univers ficelé de références artistiques, de poésie, d’insolence, et d’un visuel incarné époustouflant. C'est la promesse d'une surprise, d'un voyage hors de l'espace-temps, parfaitement et généreusement construit de l'art à la technique. Mylène Farmer confirme ainsi son génie créatif, la force de son univers et incontestablement sa grande et longue notoriété méritée.