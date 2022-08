Woodkid écrit pour Mylène Farmer "À tout jamais", disponible jeudi minuit : découvrez-en un avant-goût

Après quatre longues années d’attente, les fans de Mylène Farmer vont être ravis. Le prochain album de la chanteuse prévu cette fin d’année se dévoile un peu plus, depuis l'annonce d’un premier morceau qui sera diffusé ce jeudi 25 août à minuit. Intitulé À tout jamais, un extrait de vingt secondes a été diffusé sur les réseaux sociaux par l'agence Hashtag TP.

Gouttes de sang

Sur l’image on peut voir écrit le nom de l’artiste en lettres gothiques blanches sur un fond gris clair. Au fil de la vidéo des gouttes de sang viennent rougir le tableau. Les paroles alternent entre l’anglais et le français, l’artiste semble évoquer une rupture. “Lui dire fuck you too, à tout jamais. Requiem pour tout recommencer, plus de sorry”, chante-t-elle.

Mylène Farmer

« À tout jamais »

Sortie à minuit



Composé et réalisé par @Woodkid#MylèneFarmer pic.twitter.com/2rAy4N6iox — Hashtag NP (@HashtagNP) August 25, 2022

Un morceau composé et réalisé par l’artiste français Woodkid (Iron, Run boy run), sa patte se reconnaît d’ailleurs dans l’extrait. Des percussions, des basses puissantes et une sorte de roulement mécanique en fond, que l’on retrouve dans son dernier album S16.

En attendant la tournée de 2023

Il ne sera d’ailleurs pas le seul à collaborer sur le nouvel album de Mylène Farmer. L’agence de l’artiste avait dévoilé en mai dans un communiqué qu’elle s’était entourée de l’artiste américain Moby (Honey) et de deux groupes, celui de rock progressif Archive et d’AaRON, révélé par son morceau mélancolique U-Turn (Lili).

L’interprète de Sans contrefaçon retrouvera son public très prochainement lors de sa tournée des stades Nevermore prévue en 2023. L’artiste se produira dans sept villes françaises (Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes, Marseille, Nice, Lille), mais aussi à Genève et à Bruxelles en juin 2023.