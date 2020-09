Etats-Unis : policier et aussi... mariachi

Chris Reza a deux amours, son métier de policier à Los Angeles (Etats-Unis) et la musique mariachi. "Chanter dans un groupe mariachi, c’est une sensation unique. Et après, tu sors dans la rue en uniforme et les gens n’en reviennent pas. Ils te regardent et se disent : 'C’est un vrai policier ou un déguisement ?'", explique-t-il.

Concert gratuit

En 2017, Chris Reza a monté un groupe avec des membres des forces de l’ordre de Los Angeles, Los Servidores (Les Serviteurs en français). "La communauté a très bien réagi au fait que je chante en uniforme lors d’événements. C’est une façon d’interagir avec la communauté et de créer des liens. J’ai eu des retours très positifs sur ce que nous sommes capables de faire. Les gens ont vu que l’habit ne fait pas le moine en ce qui concerne la police et que nous avons des passions diverses", affirme-t-il. Motivé par l'engagement communautaire, Chris Reza chante gratuitement.