Mort de Sinead O'Connor : l’artiste en cinq chansons emblématiques

Le titre "Nothing Compares 2 U" a fait de la chanteuse irlandaise une star internationale dont le répertoire musical, riche et engagé, regorge de titres devenus cultes.

La chanteuse irlandaise Sinead O'Connor s'est éteinte le mercredi 26 juillet 2023 à l'âge de 56 ans. Elle laisse derrière des mélodies exceptionnelles et des chansons engagées. Retour sur cinq de ses interprétations les plus marquantes.

"Nothing Compares 2 U" (1990)

Sinead O'Connor a obtenu un succès mondial en 1990 avec sa reprise de Nothing Compares 2U, une chanson de Prince, sur son deuxième album I Do Not Want What I Haven’t Got. En 2015, elle annonce qu'elle ne veut plus l'interpréter."Après 25 ans à la chanter, il y a environ neuf mois j'ai finalement épuisé tout ce qui me permettait de mettre de l'émotion dedans", écrit-elle alors sur sa page Facebook. "Je ne veux pas voir le public venant à mes spectacles déçus de ne pas entendre cette chanson, donc je veux vous annoncer ici que vous ne l'entendrez plus", ajoute-t-elle encore.

"The Emperor's New Clothes" (1990)

Avec ce morceau engagé, extraite de I Do Not Want What I Haven’t Got tout comme Nothing Compares 2U, elle atteint les sommets des hit-parades, notamment aux Etats-Unis où elle sera au top du Billboard pendant une semaine. En 2023, elle avait reçu le "Classic Irish Album award" pour l'album I Do Not Want What I Haven’t Got.

"Mandinka" (1987)

La chanson est un titre de son premier album The Lion and the Cobra (1987) enregistré alors qu'elle était enceinte de son premier enfant à 20 ans, rappelle Billboard. Elle la chantera pour sa première apparition télévisée aux Etats-Unis dans l'émission de David Letterman, rapporte la BBC. Les remix de Mandinka et I Want Your Hands (On Me), également extrait de The Lion and the Cobra, sont plébiscités dans les boîtes de nuit. Ses deux premiers albums sont considérés par les spécialistes comme les œuvres majeures de Sinead O'Connor.

"War" (1992)

En 1992, Sinead O'Connor est invitée à l'émission Saturday Night Live (SNL) diffusée sur la chaîne américaine NBC. Elle y interprète une version a cappella de War de Bob Marley dont elle a revisité les paroles pour en faire un plaidoyer contre les abus dont sont victimes les enfants. Le texte est fort mais c'est son geste qui restera dans les mémoires. A la fin de son interprétation, elle déchire une photo du pape Jean-Paul II en lançant : "Combattez le véritable ennemi". Son objectif : protester contre la dissimulation par l'Eglise catholique des abus commis par des membres du clergé sur des enfants. Elle fait scandale mais elle ne s'excusera jamais pour son geste. Sinead O'Connor révèle plus tard qu'elle a été, elle-même, victime d'abus sexuels.

"Thank you for hearing me" (1994)

La chanson, que l'on retrouve sur l'album Universal Mother, aurait été inspirée de sa rupture avec Peter Gabriel. Les mêmes phrases sont répétées encore et encore pour exprimer un amour inconditionnel et gratitude infinie.