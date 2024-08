Le rappeur américain Post Malone fait son retour avec la sortie d'un album country évènement

Depuis dix ans, Post Malone s'est imposé dans la grande mare du hip-hop. Le rappeur américain de 29 ans revient vendredi 16 août avec son nouvel album, F-1 Trillion, dans un style radicalement différent : la country. Post Malone a connu le succès en 2015, avec le single White Inversion et son premier album Stoney, l'année suivante, qui se classe sixième du Billboard 200. Puis il triomphe en 2018 avec son deuxième album, Beerbongs & Bentleys, contenant les deux numéros 1 du Billboard Hot 100, Rockstar et Psycho.

En octobre 2018, il sort Sunflower, tube planétaire présent sur la bande originale du film Spider-Man : New Generation et resté 32 semaines dans le top 10 américain. Le jeune homme au corps et visage presque entièrement tatoués accumule les records de ventes, d'écoutes et de récompenses.

Un virage dans sa carrière

Aux États-Unis, personne n'a cependant été étonné de le voir apparaître, en mars dernier, sur le titre Levii's Jeans, dans l'album country de Beyoncé, Cowboy Carter. Car Post Malone a toujours bercé dans un univers de guitares. Lui-même a toujours composé, chérissant aussi ce côté "white trash" accolé à la country. Ce nouvel album, F-1 Trillion, est néanmoins un virage dans sa carrière.

La country est plus que jamais un genre en vogue aux États-Unis. Sur ce nouvel album, Post Malone a invité des pointures comme Dolly Parton, Luke Combs, Blake Shelton ou Morgan Wallen. Et le succès est déjà garanti avec la barre du demi-million de pré-commandes franchie il y a quelques jours. L'album est promis aux sommets des ventes, aux côtés de Taylor Swift et donc, Beyoncé.