Le producteur Thomas Langmann l'a annoncé dans l'émission "Stupéfiant", sur France 2, lundi

Elle est, selon lui, "une future très grande actrice". La chanteuse Zaz interprétera Edith Piaf, dans une comédie musicale, a annoncé le producteur Thomas Langmann, dans l'émission "Stupéfiant", sur France 2, lundi 23 avril. Interrogé par Léa Salamé sur la santé de sa société de production, le producteur a assuré avoir des projets de films en cours. Il a notamment dévoilé "un projet de comédie musicale avec Edith Piaf" et cité la chanteuse Zaz, qui a souvent repris des chansons de "la Môme", comme La Vie en rose et La Foule.

En 2015, au Parisien, Charles Aznavour comparaît justement la chanteuse à Edith Piaf. "Zaz, je l'avais remarquée toute de suite", avait-il déclaré. "Elle a ce qu'avaient Piaf et Arletty, sans leur ressembler. On dirait qu'elle est du quartier d'Arletty et de la vie de Piaf. C'est dans sa nature. Elle va la dompter et vous verrez, on lui proposera d'être comédienne", avait-il assuré.