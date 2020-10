Thomas Dutronc retrouve la scène après six mois de crise sanitaire : "Ça fait vraiment du bien !"

Thomas Dutronc entame une nouvelle tournée. Après six mois de restrictions liées à la crise sanitaire, l'artiste savoure ses retrouvailles avec le public.

La tournée tout comme la sortie de Frenchy, l'album sur lequel elle s'appuie, devaient initialement avoir lieu en mars 2020. Mais ça, c'était avant. Avant la crise sanitaire liée au Covid-19, avant le confinement et les concerts annulés. Un peu plus de six mois plus tard, Thomas Dutronc remonte enfin sur scène. Une équipe de France 3 Paris-Ile de-France l'a rencontré lors des dernières répétitions au théâtre du Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis.

" Ça fait vraiment du bien !" Un cri du cœur, une libération. Après plusieurs mois passés loin du public, Thomas Dutronc savoure son retour sur scène. Un retour sous condition (respect des gestes barrières et jauge réduite pour les spectateurs) mais un retour quand même. Car rien ne remplace le public. Pas même les sessions live sur les réseaux sociaux auxquelles le chanteur s'est essayé pendant le confinement.

Un confinement en live sur les réseaux sociaux

Chaque jour, pendant cette période très particulière, l'artiste s'est connecté avec son public proposant des impros, partageant les morceaux qu'il aime. Une interactivité qui lui a valu des milliers d'abonnés supplémentaires et une certaine satisfaction : "De voir les petits coeurs sur l'écran, ça ne remplace pas une vraie salle et des gens en face, mais c'était mieux que rien et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça."

Mais cette fois c'est reparti. À la Cigale à Paris, à Toulouse, Tourcoing, Thionville... La tournée autour de Frenchy et de ses standards de la chanson française a débuté en fanfare. Les concerts parisiens affichent complet et ce même si deux horaires (18h et 21h) ont été programmés, jauge sanitaire oblige.

Frenchy deThomas Dutronc est en tournée dans toute la France jusqu'au 2 décembre 2020.