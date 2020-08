Le saxophoniste Hal Singer, figure du jazz américain, est mort à cent ans

Lors de ses 70 ans de carrière, le musicien a enregistré près d'une centaine de disques.

Il a joué aux côtés de légendes comme Ray Charles et Billie Holiday. Le saxophoniste Hal Singer, figure du jazz américain, est décédé à cent ans en région parisienne. Son décès a été annoncé par la mairie de Chatou (Yvelines) où le musicien résidait depuis vingt ans. "Nous avons le regret de vous faire part du décès d'Hal Singer survenu le 18 août 2020 à l'âge de 100 ans. Affaibli ces dernières années, Hal Singer s'est éteint paisiblement entouré de son épouse et de sa famille", a informé la mairie de cette ville de banlieue parisienne dans un communiqué, sans préciser les causes du décès.

Lors de ses 70 ans de carrière, le musicien né le 8 octobre 1919 à Tulsa aux Etats-Unis, a enregistré près d'une centaine de disques, outre-Atlantique d'abord puis en France où il a posé ses valises en 1965, selon la biographie de son site. C'est en 1942, dans la fameuse "52e Rue" de New York qu'il joue aux côtés de Don Byas, Roy Eldridge, Red Allen ou encore Billie Holiday après des débuts dans les orchestres noirs du sud-ouest américain.

Son propre rôle dans "Taxi Blues"

Ses tournées internationales l'amèneront en Amérique latine, en Afrique et en Asie, après avoir écumé les salles de concerts américaines, en compagnie des plus grands comme Ray Charles. En 1989, il joue son propre rôle dans Taxi Blues du réalisateur russe Pavel Lounguine, qui obtient le prix de la mise en scène au Festival de Cannes l'année suivante. "C'était un témoin extraordinaire de son époque, c'est un passeur d'histoire. Il est né dans une Amérique très marquée par la ségrégation raciale, il en a souffert mais en même temps, il a su transcender cet état de fait", a témoigné à l'AFP le maire de Chatou, Eric Dumoulin.

C'était un homme extraordinairement positif, au-delà de ses qualités musicales exceptionnelles. Je retiendrai de lui cette joie de vivre, cet optimisme.Eric Dumoulin, maire de Chatou

Marié à une Française, Hal Singer avait décidé de s'installer en 2002 à Chatou. Il avait été promu Commandeur des Arts et des Lettres en 1999. Son inhumation aura lieu samedi matin, dans la plus stricte intimité, a précisé la mairie à l'AFP.