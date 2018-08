Ray Charles et Aretha Franklin : deux chanteurs aux grandes similitudes

Aretha Franklin et Ray Charles étaient deux monstres sacrés de la musique noire américaine qui ont beaucoup de points communs. L'inspiration, pour tous les deux, c'est le gospel. "Lui, c'est dans un petit village de Floride et elle, dans l'église de son père qui est un révérant très célèbre. Elle chante dans l'église de son père et fait des tournées avec lui dès l'âge de 12 ans", explique Arlette Kotchounian, chanteuse, auteure-compositrice et photographe. Le gospel, ce chant religieux, a d'abord été détourné par Ray Charles. "L'idée de transformer les chants que l'on adresse à Dieu, au corps de la femme, à l'amour, de passer du sacré au profane, de mon point de vue, c'est vraiment lui qui est le créateur de ça", poursuit-elle.

Une passion des noirs américains

Personne ne peut pas chanter de la soul si nous n'avons pas eu le coeur brisé. "Ils ont tous les deux une blessure profonde et le talent de transformer cette souffrance en beauté et en musique. Lui, il est aveugle à l'âge de sept ans, il n'a pas de père. Elle, elle a ce père extraordinaire, mais sa mère quitte la maison très vite et meurt alors qu'elle n'a que 10 ans", raconte la chanteuse. Ils ont tous les deux cette passion des noirs américains.

