Le pianiste et chanteur Les McCann, précurseur du soul jazz, est mort à 88 ans

Connu pour son titre "Compared To What", interprété en 1969 à l'occasion du Montreux Jazz Festival, le chanteur et musicien Les McCann est décédé vendredi 29 décembre. Un disque d'or, cinquante albums et des centaines de reprises... Il a contribué au développement du soul jazz dans le monde.

Le chanteur et musicien Les McCann est mort vendredi 29 décembre dans un hôpital de Los Angeles à 88 ans, a rapporté son producteur de longue date, Alan Abrahams. Les McCann emporte donc avec lui les secrets d'un tube, celui qui participa à créer et définir le genre du soul jazz : Compared To What en a inspiré plus d'un, de Ray Charles à Cypress Hill ou à De La Soul.

Leslie Coleman McCann est né en 1935 à Lexington, la deuxième ville du Kentucky. Il découvre le chant sur les bancs d'une église, accompagné de ses frères et de sa sœur. Tous participent régulièrement à la chorale qui influencera la voix du chanteur. Piano, tuba, saxophone ou batterie... La jeunesse de Les McCann est rythmée par l'apprentissage de nombreux instruments. À l'approche de sa majorité, il rejoint un temps la Marine nationale et participera par hasard à un concours de chant. Cette première victoire le propulse sur la scène du plus important programme de variétés national : le "Ed Sullivan Show". Une émission qui présente en live les performances de nombreux artistes, parmi lesquels les Beatles, les Rolling Stones, Elvis Presley ou James Brown.

Certifié disque d'or

Après avoir quitté la Marine nationale, Les McCann s'installe à Los Angeles où sa pratique de la musique et du chant va se solidifier. Il décide en effet de suivre des enseignements de musique, mais aussi de journalisme, au Los Angeles City College. Par hasard, alors qu'il se produit dans un club de jazz de la ville, le Pacific Jazz Records lui propose de signer un contrat. Une douzaine d'albums naîtront de cette union avec le label spécialiste du "cool jazz". Notamment son premier : Les McCann Ltd. Plays the Truth, sorti en 1960. Cette période marque par ailleurs son entrée dans le milieu aux côtés, entre autres, de Blue Mitchell, Stanley Turrentine ou Ben Webster.

Le succès de Les McCann est avant tout lié au titre Compared To What, écrit en 1966 par son ami et compositeur Gene McDaniels. Ce dernier signe une musique contestataire, critique de la guerre du Vietnam et du président alors au pouvoir, Lyndon B. Johnson. Avant d'être interprétée par Les McCann, la musique a été enregistrée par la chanteuse de soul et jazz Roberta Flack en février 1969. Quatre mois plus tard, Les McCann l'interprète au chant et au piano à l'occasion du Montreux Jazz Festival en Suisse. Il est accompagné du trompettiste Benny Bailey ainsi que du saxophoniste Eddie Harris, avec lesquels il va former un trio. Succès mondial.

Reprises de Snoop Dogg, the Notorious B.I.G., Cypress Hill...

Ce morceau, long de huit minutes, vient ouvrir l'album Swiss Movement (sous le label Atlantic Records), né à la suite du festival suisse. Il atteindra la 35e place du classement Billboard R&B de l'année et sera certifié disque d'or aux États-Unis. Au total, 270 artistes s'inspireront de cette œuvre, dont Brian Auger, Ray Charles, Cypress Hill, the Notorious B.I.G., Sean Combs, Snoop Dogg... Un succès qui a amené Les McCann à devenir le premier artiste en résidence au sein du programme "Learning From Performers" de l’Université américaine Harvard où se succèdent conférences, enseignements et interactions avec des étudiants. Par ailleurs, le chanteur et musicien s'est aussi exercé à la peinture et à la photographie, médiums qu'il mettait en relation, toujours, avec la culture du jazz.