Le photographe des sixties Roger Kasparian expose ses clichés inédits de jazzmen, de John Coltrane à Duke Ellington

On a découvert ces dernières années ses photos de la joyeuse troupe des yéyés, de Françoise Hardy à Johnny Hallyday. Puis on s'est enthousiasmés devant ses clichés des juvéniles Beatles ou Kinks des sixties. Roger Kasparian expose aujourd'hui ses images inédites de figures du jazz américain, saisies à Paris il y a soixante ans.

Sorti de l’ombre il y a sept ans, le photographe français méconnu Roger Kasparian a depuis dévoilé un impressionnant trésor : des centaines de photos de chanteuses, chanteurs et musiciens prises dans les années soixante qui dormaient dans ses archives personnelles depuis quarante ans en attendant de voir la lumière.



Pigiste pour la presse à partir de 1962 et durant une décennie, Roger Kasparian, fils de photographe, a fixé sur pellicule des dizaines d’artistes et en particulier toute la tribu des yéyés français, son sujet de prédilection, de Françoise Hardy à Johnny Hallyday. Il a aussi suivi tous les musiciens anglo-saxons de passage à Paris, de leur descente d’avion jusqu’à leur concert en soirée.

Le batteur de jazz américain Kenny Clarke à Paris en 1961. (ROGER KASPARIAN) On a déjà pu admirer ses photos réjouissantes des juvéniles Beatles, Who, Kinks et autres Animals. Mais il en gardait encore sous la semelle : ceux de la grande famille du jazz américain ayant fait halte à Paris, destination prisée des jazzmen dans les années soixante.



La chanteuse de jazz américaine Ella Fitzgerald en concert à l'Olympia (Paris) en 1963. (ROGER KASPARIAN)

Kasparian se faisait tout petit pour saisir ses sujets dans l'intimité

Il expose ces jours-ci et jusqu’au 30 octobre au Studio Boissière (Montreuil) une grosse vingtaine de tirages argentiques de grands noms du jazz, souvent en noir et blanc mais aussi en couleur, des clichés pour la plupart inédits montrant Ella Fitzgerald à l’Olympia, Art Blakey sur scène mais aussi dans sa chambre en peignoir orange, John Coltrane et Ray Charles à l’aéroport, Duke Ellington attablé à son hôtel, Thelonious Monk et son épouse à Orly…

Le chanteur, pianiste et compositeur américain Ray Charles à son arrivée à l'aéroport d'Orly près de Paris, en 1963. (ROGER KASPARIAN) "Les photographes établis prenaient les jazzmen surtout sur scène, alors je faisais l’inverse", nous raconte Roger Kasparian, qui cherchait à se distinguer pour vendre ses clichés aux magazines.

"Je les cueillais dès leur arrivée à l’aéroport et je les suivais ensuite dans les hôtels, les restaurants et jusqu’au concert en club. Je me faisais extrêmement discret pour aller le plus loin possible dans leur intimité, pour les saisir au naturel, sans apprêts ni mise en scène". Et comme toujours, cherchant à faire la meilleure photo du monde et la plus originale, ce technicien né dans un studio photo trouvait souvent le bon angle de vue et la meilleure lumière.

Duke Ellington attablé dans sa chambre d'hôtel parisienne, en 1963. (ROGER KASPARIAN)

Thelonious et son épouse Nelly, "ça faisait un drôle de couple"