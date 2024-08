Jazz à la Villette 2024 : Brad Mehldau, Curtis Harding et Tinariwen parmi les têtes d'affiche d'une édition qui cohabitera avec les Jeux paralympiques

Du jazz, des musiques soul, fusion, caribéennes, aux sources enracinées dans le continent africain, mais aussi des sons latins et électro ponctueront la prochaine édition du festival parisien Jazz à la Villette, du 29 août au 8 septembre 2024.

Du côté des figures du jazz américain, deux artistes tiennent le haut de l'affiche : le pianiste Brad Mehldau avec deux dates à la Cité de la musique (billets en liste d'attente), en trio le samedi 7 septembre, puis en solo le 8, et le saxophoniste Kenny Garrett, à la Philharmonie le vendredi 6 septembre.





Jazz américain encore, avec cette fois la génération montante, ébouriffante, incarnée ici par Immanuel Wilkins, saxophoniste de 27 ans né à Philadelphie et basé à New York, et dont le quartet se compose d'une autre pépite, le pianiste Micah Thomas. Cet effectif sera renforcé par trois voix féminines mardi 3 septembre à la Cité de la musique.

Plus âgé, et déjà artiste confirmé, le batteur de Chicago Makaya McCraven, 40 ans, autoproclamé "Beat Scientist", présentera son univers d'improvisations collectives vendredi 30 août à la Cité de la musique.

Jazz français : un vétéran et les nouvelles générations

Côté jazz français, un éminent vétéran, le saxophoniste François Jeanneau, qui fut l'un des premiers musiciens à avoir joué du free jazz en France, et qui fut par ailleurs un ancien membre du groupe de rock progressif Triangle, se produira le dimanche 1er septembre à la Cité de la musique. Le jazzman de 89 ans sera à la tête d'un quartette formé avec de fidèles anciens élèves du Conservatoire national supérieur de Paris (CNSMDP) comme le contrebassiste Stéphane Kerecki.

La première partie sera assurée par un groupe de jeunes talents du CNSMDP, animé par le tromboniste lyonnais Jules Regard. Hormis les étudiants du Conservatoire basé à la Villette, différents collectifs de jazz émergent seront présents au festival via trois soirées "Constellations".







À suivre aussi, l'Acoustic Large Ensemble de l'excellent guitariste Paul Jarret (samedi 7 septembre à l'Atelier du plateau). Ou encore, pour les amateurs d'atmosphères électro versant vers la house, le trio strasbourgeois Émile Londonien, un nom choisi en clin d'œil au saxophoniste Émile Parisien, l'une de leurs sources d'inspiration (samedi 7 septembre au Studio de l'Ermitage). Le groupe, déjà à l'affiche de l'édition 2023 (replay sur france.tv), propose cette année un hommage à Thelonious Monk avec des invités.



Ambassadeur renommé de l'Afrique, le groupe Tinariwen viendra jouer son blues touareg le samedi 31 août dans l'Espace Périphérique, situé dans le nord-est du vaste parc de la Villette, pour l'un des quatre concerts en extérieur de l'édition 2024 du festival. Tinariwen partagera le plateau avec un autre collectif, celui des électrisants sud-africains de BCUC.

Des soirées très soul

La soul du XXIe siècle sera représentée par différents artistes.

Côté voix masculines, le Britannique Omar et l'Américain Curtis Harding, le premier surgi sur la scène internationale en 1990 avec son tube There's Nothing Like This, le second a sorti son premier album en 2014. Ils se partageront la scène du Périphérique le samedi 7 septembre.







Côté voix féminines, deux artistes d'outre Manche ouvriront le bal du festival le jeudi 29 août à la Philharmonie de Paris, avec Alice Russell, vingt ans de carrière au compteur, et sa cadette Mahalia qui a opéré un virage R&B ces dernières années.

De la soul encore, cette fois délocalisée au New Morning avec Sophye Soliveau, chanteuse et harpiste parisienne d'origine guadeloupéenne, et Joel Culpepper, vocaliste londonien (mercredi 4 septembre).





Côté sons caribéens, on pourra retrouver la poésie d'Anthony Joseph, Britannique originaire de Trinidad, le jazz cubain d'El Comité, collectif fondé à Toulouse (le jeudi 5 septembre à la Cité de la musique), ou encore le blues-rock créole de Delgres (dimanche 8 septembre au Périphérique). Dans un univers plus folk aux influences diverses, la chanteuse Sarah Lenka présentera de son côté son nouvel album sur la thématique de l'exil, Isha, le jeudi 5 septembre au Studio de l'Ermitage.



L'édition 2024 de Jazz à la Villette (29 août - 8 septembre) se déroulera au même moment que les Jeux paralympiques (28 août - 8 septembre), second volet de Paris 2024. Coproduit par la Villette et la Philharmonie de Paris, le festival, organisé essentiellement dans l'est de la capitale, remplacera ses traditionnelles soirées à la Grande Halle – qui abrite cette année le Club France des Jeux – par les quatre soirées programmées en plein air, dans l'Espace Périphérique.

Deux concerts de 2023 à revoir sur Culturebox et france.tv

En guise de mise en bouche, lundi 26 août à partir de 21H, la chaîne Culturebox diffuse deux concerts de l'édition 2023 (déjà disponibles sur la plateforme france.tv) : celui du saxophoniste Laurent Bardainne & Tigre d'eau douce, son groupe solaire (auquel s'étaient joints d'illustres invités), puis celui du trio de Manchester GoGo Penguin. La page dédiée de france.tv au festival parisien propose encore des concerts et des extraits de Jazz à la Villette 2023, en attendant l'édition 2024.







Jazz à la Villette, du 29 août au 8 septembre 2024

À Paris, ainsi qu'à Pantin (Dynamo de Banlieues bleues)

Programme à explorer sur le site du festival