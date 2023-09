Près de 40 000 objets ayant appartenu à Freddie Mercury vendus aux enchères à Londres, dont un piano adjugé deux millions d'euros

La maison Sotheby’s organisait cette vente lors de laquelle le manuscrit de "Bohemian Rhapsody" a notamment trouvé acquéreur pour une somme faramineuse.

Freddie Mercury aurait soufflé, mercredi 6 septembre, ses 77 bougies. Pour marquer l’événement, près de 40 000 objets personnels sont mis en vente par la maison Sotheby’s qui a reconstitué l’intérieur de la rock star, comme une fenêtre ouverte sur l’intimité de cet artiste de légende. "Je pense que c’est comme si on regardait à l’intérieur de sa maison. C’est merveilleux", se réjouit un visiteur. Les biens exposés pour la vente proviennent tous de sa maison de Kensington (Royaume-Uni). C’est son ancienne financée, Mary Austin, qui en a hérité à sa disparition.



Un piano vendu 2 millions d’euros

Les joyaux de cette vente exceptionnel : sa couronne, son manteau d’hermine et son fameux piano. Gabriel Heaton, spécialiste des livres et manuscrits chez Sotheby’s, explique : "C’est l’instrument sur lequel il composait. C’est le cœur de sa vie. Il faisait même attention à ne pas fumer et à ne pas boire à côté." Acquis en 1975, il était estimé entre 2,3 et 3,5 millions d’euros par Sotheby's. Il a finalement été adjugé 1,742 million de livres sterling (deux millions d'euros).

Le manuscrit du célèbrissime tube de Queen "Bohemian Rhapsdy" écrit de la main de Freddie Mercury a par aillers été vendu 1,3 million de livres sterling (1,6 million d'euros). Une partie des bénéfices de cette vente sera reversée à des fondations engagées contre le Sida, la maladie qui a emporté Freddie Mercury à l’âge de 45 ans.