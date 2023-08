Festival Interceltique de Lorient : centenaire du drapeau breton et grosse affluence attendue

La 52e édition du festival Interceltique de Lorient commence vendredi soir avec l'Irlande en invité d'honneur.

Il va durer 10 jours et 10 nuits : la 52e édition du festival Interceltique de Lorient s'ouvre vendredi 4 août au soir, sous les nuages, mais pour le moment sans pluie. Sur franceinfo, son directeur artistique, Jean-Philippe Mauras dit s'attendre à une fréquentation aussi importante que l'année dernière, année record. Cette année, le drapeau breton fête aussi ses 100 ans.

Plus de 900 000 visiteurs ont arpenté les rues de Lorient en 2022, où de nombreux concerts et animations sont gratuits. 125 000 billets ont aussi été vendus l'an passé, pour les concerts proposés par le festival. "Les chiffres de la billetterie et les réservations hôtelières sur Lorient et le pays de Lorient nous font penser que l'on devrait atteindre ces chiffres, même s'ils étaient record l'année dernière", indique Jean-Philippe Mauras.

Des artistes bretons comme Denez sont attendus, mais aussi de nombreux Irlandais, comme Clannad ou Altan, dont le pays est mis à l'honneur cette année. Le festival tient à sa programmation éclectique, mélangeant des artistes comme la chanteuse californienne Suzanne Vega, interprète de Tom’s Diner et Luka, et le Français Hubert-Félix Thiéfaine.

Le centenaire du drapeau breton, nommé le Gwenn ha du, trouvera sa place "dans la grande parade de ce dimanche", promet le directeur artistique du Festival. Avant cela, "nous saurons ce samedi qui sera le champion de Bretagne 2023 de bagadoù", ensemble musical traditionnel de la région.