Pour sa 52e édition, le festival interceltique de Lorient met l'Irlande à l'honneur

Du vendredi 4 au 13 août 2023, plus de 5 000 musiciens venus des Asturies, de Galice, d'Ecosse, de Cornouailles et d'Australie vont se produire à Lorient, en Bretagne. Quelques 300 concerts sont programmés.

Après la Galice et la Bretagne, c'est au tour de l'Irlande d'être mise à l'honneur au festival interceltique de Lorient, en Bretagne. La 52e édition du rendez-vous annuel des amoureux de la culture celte se déroule du vendredi 4 au dimanche 13 août. Dix jours et dix nuits de concerts et d'activités sont au programme.

Faire aussi bien qu'en 2022

Cette édition 2023 coïncide notamment avec le centenaire du Gwenn Ha Du (drapeau breton), symbole culturel de la région Bretagne, auquel la grande parade du dimanche devrait faire "un bon clin d'œil", a annoncé le directeur artistique Jean-Philippe Mauras, sans donner plus de précisions pour le moment.

Après un rendez-vous marqué par une fréquentation en hausse en 2022, le festival avait accueilli 900 000 visiteurs et vendu 125 000 billets, Jean-Philippe Mauras espère atteindre les mêmes chiffres pour l'édition 2023. "Au niveau billetterie, on est satisfait, on est même bien en avance par rapport à 2022", s'est-il réjoui.

Plus de 300 concerts annoncés

La programmation s'annonce éclectique avec plus de 300 concerts et plus de 5 000 musiciens, tout droit venus des Asturies, de Galice, d'Écosse, de Cornouailles ou même d'Australie. À l'affiche, des grands noms comme le bagad de Lann-Bihoué, l'Américaine Suzanne Vega, star de la folk, ou encore le groupe irlandais The Kilkennys. Mais aussi quelques pas de côté, avec le poète rockeur Hubert-Félix Thiéfaine qui n'a pas de lien particulier avec l'interceltisme, mais qui est invité pour "son immense carrière", souligne Jean-Philippe Mauras.

Le festival sera aussi rythmé par de nombreux concours comme le championnat national du bagadoù, ou encore le trophée Mac Crimmon, qui met à l'honneur les meilleurs joueurs de cornemuses. "On a peut-être moins d'exposition médiatique que d'autres genres musicaux, mais il y a énormément de jeunes artistes, musiciens et danseurs qui apprivoisent et dynamisent cette culture interceltique", poursuit le directeur artistique du festival.

Allier "l'interceltisme et l'intergénérationnel"

Pour la deuxième année consécutive, la jeune salle du "Kleub", espace d'expression dédié aux artistes émergents, accueillera des musiciens aux sonorités contemporaines et actuelles pour que "tout le monde trouve quelque chose à faire pendant le festival, qu'on ait 6 ou 96 ans", se félicite Jean-Philippe Mauras.

Celui qui a été nommé directeur artistique du festival en 2021 a à cœur d'allier "l'interceltisme et l'intergénérationnel". "Au-delà de la musique, on propose également des activités en lien avec la gastronomie et le cinéma à travers la programmation du Ciné'FIL, mais aussi des ateliers sur le textile avec des stages internationaux de broderie et des présentations de costumes."

L'édition 2023 pourrait aussi être marquée par une série d'hommages à l'artiste irlandaise Sinead O'Connor, décédée à 56 ans le 27 juillet. La chanteuse s'était produite à Lorient à trois reprises, en 1997, en 2007 et en 2013.

Festival Interceltique de Lorient du vendredi 4 au dimanche 13 août 2023