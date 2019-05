VIDEO. Eurovision : regardez la première répétition de Bilal Hassani, le candidat de la France

Il a donné un avant-goût de sa performance. Bilal Hassani a répété sa chanson, Roi, et sa chorégraphie, vendredi 10 mai sur la scène de l'Eurovision à Tel-Aviv, en Israël. Le candidat français a rendez-vous avec son public en finale du concours de chant, samedi 18 mai. Il n'a plus qu'une semaine pour peaufiner sa performance, à vivre en direct sur France 2.

Lors de la répétition, le jeune chanteur de 19 ans, devenu égérie queer en France, a donc interprété sa chanson, écrite par le duo Madame Monsieur, candidats français de l'édition précédente. Roi dit la difficile acceptation de soi de l'adolescent, confronté à l'intolérance et au harcèlement à cause de son homosexualité. Sur scène, Bilal Hassani est également apparu entouré de ses danseuses, dont l'histoire dit aussi ce combat, rappelle 20 Minutes : l'une d'elles, Lizzy Howell, est en surpoids et une autre, Lin Ching Lan, est malentendante.

Grâce à sa chanson, Bilal Hassani a éclipsé des chanteurs confirmés, comme Chimène Badi ou Emmanuel Moire, et raflé la mise grâce aux votes des téléspectateurs de "Destination Eurovision", l'émission chargée de désigner le candidat français pour la finale. Roi, dont le clip montrant Bilal enfant a été vu près de 13 millions de fois, pourrait bien le placer à l'Eurovision dans les pas de France Gall et de Marie Myriam, la dernière gagnante française en 1977.