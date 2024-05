Reportage Eurovision 2024 : dans un concours sous tension en raison du contexte international, Slimane vise la place "de la fierté"

L'Eurovision 2024, dont la finale se déroule samedi soir et où Slimane représente la France, est heurté de plein fouet par la géopolitique.

Eurovision, jour J. La grande finale se déroule samedi 11 mai au soir à Malmö, en Suède. Slimane défend les couleurs de la France avec sa chanson Mon Amour. Mais cette 68e édition du plus grand concours de chansons du monde est bien singulière, émaillée de tensions liées à la présence d’Israël, les appels au boycott se multiplient et une nouvelle manifestation pro-palestinienne est annoncée dans l'après-midi dans la ville hôte. Dans ce contexte déjà difficile, les organisateurs du concours doivent gérer un problème supplémentaire : l'un des favoris, le candidat néerlandais, Joost Klein, a été privé de répétition générale vendredi, veille de la finale à cause d'un "incident" qu'il reste à éclaircir.

L'Eurovision est à cran et même les artistes viennent dire stop à leur manière. Au centre de presse, la candidate italienne Angelina Mango livre un message d'apaisement en chanson, avec Imagine de John Lennon . Devant l'Arena où se déroule le concours, les eurofans livrent leur verdict : "C'était bien mieux l'an dernier à Liverpool. On était vraiment unis par la musique. Mais cette année, le slogan ["United by music] ne fonctionne pas trop bien."

Les eurofans déterminés à en profiter

Alors les eurofans ferment les yeux, ils s’accrochent à leurs froufrous et à leurs veste à paillettes, déterminés à en profiter, malgré tout. Devant l’Arena de Malmö, ils se déhanchent et donnent de la voix sur le titre de Baby Lasagna Rim Tim Tagi Dim. Le Croate est le chouchou du public si l’on en croit les bookmakers qui le placent en tête depuis plusieurs semaines.

Mais souvent dans la foule résonne, aussi, un petit air bien français : la chanson de Slimane, Mon Amour, fredonnée par une eurofan espagnole qui adore la chanson du représentant tricolore. Elle aime "sa voix, sa puissance", et en particulier le moment dans la scénographie où Slimane s’éloigne à trois mètres du micro pour un passage à capella particulièrement marquant : "Cela me donne la chair de poule, de l’émotion". Elle voit Slimane terminer dans le Top 5, voir Top 3.

"J'ai envie que les Français soient fiers"

Quelques minutes avant de monter sur scène, Slimane confie :"Je vise la place de la fierté, j’ai envie d’être fier de moi, j’ai envie que les gens avec qui j’ai travaillé cette prestation soient fiers, que les Français soient fiers". Le chanteur ne fera pas de commentaire sur le contexte qui entoure l’Eurovision, mais lui qui défend une chanson d’amour, souhaite que l’amour soit la valeur principale du concours : "Il n’y a que l’amour qui permette de faire de grandes choses, qui permette de changer les choses, de faire bouger les choses, qui permet l’impossible aussi". Pendant la finale de l'Eurovision, Slimane va chanter en 25e position devant plus de 150 millions de téléspectateurs. Il sera l’avant-dernier à se présenter, en espérant déloger Marie Myriam. La France attend depuis 47 ans.