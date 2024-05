Eurovision 2024 à Malmö : favoris, candidats, contexte géopolitique, cinq choses à savoir avant la finale

Au cours de ce mois de mai, l'attention est portée sur Malmö, en Suède, pour l'édition 2024 de l'Eurovision dont la finale se déroule samedi 11 mai. Alors, qui va remplacer Loreen, la représentante de la Suède qui a remporté le concours de la chanson l'année dernière ? Des favoris ont émergé, mais le suspense demeure total. En attendant, voici ce qu'il faut savoir sur cette 68e édition de l'Eurovision.

Polémiques autour de la qualification d'Israël en finale

Strass et paillettes ou manifestations pro-palestiniennes et slogans? L'édition 2024 de l'Eurovision s'ouvre à Malmö, dans le sud de la Suède, alors que la guerre à Gaza se poursuit. En cause, la participation, puis récemment, la qualification en finale d'Israël au concours qui rassemble cette année 37 pays. Le pays s'est qualifié jeudi soir 9 mai pour la finale samedi après que près de 12 000 personnes, dont la militante pour le climat Greta Thunberg, ont manifesté contre sa participation. Les manifestants reprochent à l'organisateur de ne pas avoir exclu Israël, alors que la Russie avait été expulsée quand elle a attaqué l'Ukraine. La ministre allemande de la Culture Claudia Roth a qualifié vendredi 10 mai d'"inacceptables" les protestations et appels au boycott à l'encontre d'Israël.

Des mesures de sécurité renforcées

Dans la ville décorée de fanions multicolores, plusieurs milliers de personnes sont attendues lors de rassemblements pro-palestiniens tout au long de la semaine. "Je n'aurais jamais pensé que nous deviendrions un événement politique mondial" de cette ampleur, confie Karin Karlsson, responsable de l'Eurovision pour la ville de Malmö.

À l’intérieur de la Malmö Arena, l'organisation a interdit tout drapeau autre que ceux des participants ainsi que toute bannière à message politique, deux règles en vigueur de longue date. "Je suis sûr que quelqu'un réussira à faire entrer clandestinement un drapeau palestinien et à le brandir, mais il n'est pas certain qu'il soit visible à la télévision", espère cependant Anders Püschel qui a manifesté le 9 mai, date de l'entrée d'Israël dans la compétition..

La sécurité a été renforcée tant dans la salle de la compétition que dans le reste de la ville, où vit la plus importante communauté d'origine palestinienne de Suède. Des policiers de Norvège et du Danemark vont aider leurs collègues suédois, qui seront plus lourdement armés que d'habitude. Et l'immense scène de la Malmö Arena sera entourée d'agents de sécurité. Les manifestations seront très encadrées et les cellules de détention provisoire ont été vidées par précaution et les détenus envoyés ailleurs en Suède.

Nouvelles règles du concours

Le producteur des deux demi-finales et de la finale est Christer Björkman. Il mentionne à 20 minutes les nouveaux règlements établis cette année. Parmi eux, l'ouverture du vote dès la première chanson et non après l'ensemble des artistes. Selon le producteur, cela va entraîner un résultat plus équitable, principalement pour ceux qui commencent. Avant ce changement, le public devait attendre que toutes les prestations soient passées avant de voter par téléphone ou SMS, ce qui représentait un avantage pour les dernières délégations à se produire sur scène, plus frais dans la mémoire des spectateurs. Ce changement devrait favoriser les votes "coup de cœur", dont l'artiste français, Slimane, pourra profiter avec sa ballade, l'une des rares cette année.

La Suède, pays hôte et 7 fois vainqueur

Avec sept victoires à son actif, la Suède reste le pays champion indétrônable de l’Eurovision. L’émission réalise la plus importante audience de l’année en Suède. Derrière le programme, on trouve la productrice Karin Gunnarsson. Cette dernière a reçu en 2024 plus de 2 600 chansons. La réputation de l’émission est telle que toute la Suède de la musique veut y participer. Elle explique que "le succès, c’est qu’on travaille de manière très étroite avec l’industrie musicale". Certains compositeurs sont même devenus des spécialistes de l'émission, comme Thomas Gustafsson, qui a écrit une centaine de chansons pour les présélections en Suède et dans les différents pays européens.

La France, Israël, la Croatie et la Suisse parmi les favoris

Bonne nouvelle pour Slimane, puisque la France, représentée cette année par le chanteur, fait partie de ce Top 10 des favoris du concours. Mais selon les parieurs, l’un des artistes ayant le plus de chance de remporter cette édition 2024 de l’Eurovision est suisse et se prénomme Nemo.

Le clip de sa chanson The Code a été visionné plus de 4 millions de fois sur la chaîne YouTube de l’Eurovision.

Autre grande favorite des bookmakers, Eden Golan, la représentante d'Israël. Huitième avant sa prestation en demi-finale jeudi soir, la chanteuse a fait un bond spectaculaire chez tous les bookmakers. Elle est seulement devancée par Baby Lasagna, le candidat croate, qui caracole en tête du classement depuis plusieurs semaines. Elle est cependant passée devant Nemo, le chanteur défendant les couleurs de la Suisse. Mais à mesure que les heures qui nous séparent de la finale s'amenuisent, ces places au classement ne font que varier.