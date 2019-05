Eurovision : sécurité renforcée à Tel-Aviv

Cela fait plusieurs mois que Tel-Aviv (Israël) prépare le concours de l'Eurovision qui se tiendra samedi 18 mai dans la capitale israélienne. Une vitrine pour le pays, mais une cible également, puisque depuis quelques jours il y a des tentatives de piratages et des menaces. Conséquences, des mesures de sécurité renforcées sont prises. Sur le site dédié aux fans, jugé espace le plus sensible durant l'évènement, les forces de sécurité sont en alerte notamment sur le front de mer.

20 000 policiers supplémentaires

"Nous sommes là pour arrêter des suspects éventuels, qui tenteraient de rentrer par la mer sur cette zone sécurisée", indique Micky Rosenfeld, porte-parole de la police israélienne. Dans les airs et sur terre aussi le dispositif est renforcé, avec 20 000 policiers supplémentaires et des centaines de caméras installées dans les rues en prévision de l'Eurovision.

