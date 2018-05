Eurovision : le duo français Madame Monsieur se dit "fier" malgré sa 13e place

"On s'est investi à 200%, on a fait tout ce qu'on a pu pour porter cette histoire au plus haut et le plus haut, c'était la 13e place, c'est comme ça", a réagi Monsieur auprès du "Parisien".

Pas de miracle pour la France à l'Eurovision. Le duo Madame Monsieur a fini 13e, samedi 12 mai, avec sa chanson Mercy. La délégation française avait de l'espoir mais elle savait que celles de Chypre et Israël étaient les grandes favorites.

Jean-Karl Lucas, alias Monsieur, ne regrette rien. "On s'est investi à 200%, on a fait tout ce qu'on a pu pour porter cette histoire au plus haut et le plus haut, c'était la 13e place, c'est comme ça", a-t-il réagoi auprès du Parisien.

On va relativiser en se disant que ce n'est pas si mal, on est contents et fiers. On a hâte d'être à lundi.Jean-Karl Lucas alias Monsieurau Parisien

"Gagner un concours européen avec ce sujet-là, c'était peut-être un peu utopique", a estimé Émilie Satt, alias Madame, au micro de RTL. Et d'ajouter : "Mais on y a cru parce que l'histoire était belle". Finalement, elle non plus n'a pas de regret : "On a fait ce qu'on voulait faire, c'était une expérience folle, incroyable."