Eurovision : l'inclassable Bilal Hassani

C'est un message de tolérance qu'il portera jusqu'à Tel-Aviv (Israël). Samedi 18 mai au soir, Bilal Hassani représentera la France dans le concours de l'Eurovision. Ses perruques, son style flamboyant et son homosexualité revendiquée lui ont valu des torrents d'insultes sur les réseaux sociaux. Fan de Lady Gaga et de Freddie Mercury, le jeune homme de 19 ans a impressionné les journalistes étrangers par sa maturité et sa parfaite maîtrise de l'anglais.

Un hymne à la différence

Né dans une famille musulmane, écolier dans une école catholique, il met un point d'honneur à être inclassable. "Elles ne devraient pas du tout exister ces cases et si j'arrive à les rendre floues, ce n'est que du bon", indique-t-il. Bilal Hassani chante aujourd'hui le titre, dit-il, qu'il aurait aimé entendre étant adolescent. Un hymne à la différence qui portera les espoirs de la France.

