Eurovision : Bilal Hassani perd une place et termine finalement 15e ex aequo de l'Eurovision

Les points décernés par la Biélorussie ont tous été annulés en raison d'un manquement d'un jury, explique l'organisation du concours. Le chanteur français perd deux places dans l'opération.

Cela ne va pas changer la face du monde, mais si vous êtes du genre pointilleux, sachez que Bilal Hassani a finalement terminé quinzième ex aequo à l'Eurovision et non quatorzième. Quatre jours après le concours, en effet, les points accordés par la Biélorussie ont été annulés pour un manquement au réglement, explique l'organisation de l'événement dans un communiqué (en anglais) repéré par Le Parisien, mercredi 22 mai. Il est reproché à ce jury d'avoir dévoilé "le détail de ses votes de la première demi-finale", ce qui est formellement interdit.

Le vote des téléspectateurs, lui, est inchangé, mais l'organisation a été contraint de demander au cabinet Ernst & Young d'établir un résultat de subsitution. "On prend note de cette évolution du classement, cela ne change en rien la qualité du show qui nous avons produit et de la prestation de Bilal Hassani", a commenté auprès du Parisien Antoine Boilley, secrétaire général des antennes de France Télévisions.

• Classement définitif :

1- Pays-Bas (498 points)

2- Italie (472)

3- Russie (370)

4- Suisse (364)

5- Suède (334)

6- Norvège (331)

7- Macédoine du Nord (305)

8- Azerbaïdjan (302)

9- Australie (284)

10- Islande (232)

11- République tchèque (157)

12- Danemark (120)

13- Chypre (109)

14- Malte (107)

15- Slovénie (105)

16- France (105)

17- Albanie (90)

18- Serbie (89)

19- San Marin (77)

20- Estonie (76)

21- Grèce (74)

22- Espagne (54)

23- Israël (35)

24- Biélorussie (31)

25- Allemagne (24)

26- Royaume-Uni (11)