Environnement, paix dans le monde... Le groupe anglais Massive Attack plus militant que jamais

Les Anglais de Massive Attack, pionniers du trip hop, reviennent en France cet été. Ils sont en tournée, et ils clôturent dimanche 7 juillet le festival de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). S'ils n'ont pas sorti d'album depuis bientôt 15 ans, ils gardent une aura particulière, notamment grâce à leurs multiples engagements, que ce soit pour la paix, contre le racisme ou pour la défense de l'environnement... Et leur voix porte encore beaucoup.

Au tournant des années 90, dans les rues grises de Bristol, Massive Attack est née du terreau de la contre-culture. Dans cette Angleterre qui s'apprêtait à dire au revoir à la brutalité du thatchérisme, ce groupe, s'apparentant davantage à un collectif, allait définir le trip hop, d'abord, puis donner une visibilité à des artistes de tous bords.

Des voix reconnaissables, comme celle de Tricky ou Horace Andy, mais aussi toute une vague artistique contestataire liée au graffiti. L'artiste Banksy est ainsi lié au groupe : on soupçonne régulièrement Robert Del Naja, le leader de Massive Attack, de se cacher derrière les bombes du street-artiste le plus célèbre et mystérieux au monde.

Un projet musical contre la guerre dans la bande de Gaza

Côté écologie, Massive Attack participe depuis cinq ans à une étude en lien avec l'Université de Manchester pour décarboner l'industrie musicale, et notamment les tournées délétères pour l'environnement. Il y a aussi des convictions fortes que le collectif porte depuis plus de trente ans, que ce soit contre la guerre en Irak après le 11-Septembre, l'invasion russe en Ukraine. Plus récemment, le groupe a participé au projet musical "Ceasefire" en compagnie d'autres artistes britanniques, en soutien aux victimes palestiniennes.

Massive Attack n'hésite pas à agir, comme en mai dernier, en se retirant du festival Great Escape, à Brighton, à cause des liens de la banque Barclays, qui parraine l'événement, avec des compagnies vendant des armes à Israël. Dernièrement, ils ont aussi annulé un concert en Géorgie en solidarité avec la société civile manifestant contre une loi sur les "agents étrangers" d'inspiration russe. Plus très actifs sur disque certes, mais plus militants que jamais en réalité.