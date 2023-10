Des guitares d'Eric Clapton et de Kurt Cobain mises aux enchères aux Etats-Unis

La valeur de ces instruments est estimée à deux millions de dollars. Une partie des recettes de la vente ira à une association.

Des guitares électriques utilisées par des légendes du rock, comme Kurt Cobain et Eric Clapton, seront mises aux enchères en novembre à Nashville, dans le Tennessee (Etats-Unis). La maison Julien's Auctions, en charge de la vente, a présenté les instruments à la presse mardi 10 octobre. Certaines ont une valeur estimée à deux millions de dollars (1,8 million d'euros).

Parmi les guitares mises en vente, on trouve la Gibson SG d'Eric Clapton surnommée "The Fool". Elle est associée à la période du chanteur avec le groupe Cream, au sein duquel il a produit l'un des sons les plus distinctifs du rock. Sa décoration personnalisée, au style psychédélique, en fait l'un des instruments les plus facilement reconnaissables du rock et un symbole du "Summer of Love" de 1967.

Autre instrument mis aux enchères : la Fender Mustang pour gaucher de Kurt Cobain, utilisée lors du dernier concert de Nirvana à Munich. "Nous savons tous que Kurt Cobain adorait fracasser les guitares, mais la Fender Mustang était sa guitare préférée", a déclaré Martin Nolan, directeur exécutif de la maison Julien's Auctions.

Les enchères se dérouleront au Hard Rock Café de Nashville du 16 au 18 novembre 2023. Une partie des recettes de la vente de ces deux guitares iront à l'association Kicking the Sitgma, qui lutte contre les problèmes de santé mentale.