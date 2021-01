Coronavirus : les festivals britanniques dans une "crise existentielle"

À l'image de leurs homologues de France et d'Europe, les festivals britanniques, très prisés, sont en souffrance et appellent leur gouvernement à les aider face aux conséquences de la pandémie.

L'organisation UK Music a demandé mardi un soutien accru aux festivals de la part du gouvernement face à la "crise existentielle" dans laquelle le coronavirus a placé le secteur. Dans un rapport établissant les étapes pour que le secteur des concerts puisse se rétablir, l'organisme souligne qu'après une saison 2020 "balayée" par le virus car tous les festivals ont dû être annulés, il existe "une réelle menace que la grande majorité de la saison 2021" subisse le même sort.



Chaque année, des milliers de Britanniques et de visiteurs étrangers se pressent dans les festivals d'été. Il s'agit "de notre scène musicale live, culturellement riche et présentant une incroyable variété de genres musicaux", selon UK Music. Le célèbre festival de Glastonbury, par exemple, génère plus de 100 millions de livres sterling (111 millions d'euros) pour l'économie du sud-ouest de l'Angleterre à chaque édition. Les festivals emploient directement 85.000 personnes chaque année, souligne l'organisation.

Aider le monde musical, une question d'"intérêt national"

Le Royaume-Uni, l'un des pays en Europe les plus durement touchés par la pandémie avec plus de 75.000 morts, a vu son industrie musicale frappée de plein fouet. En juillet, le secteur s'est vu allouer un fonds de sauvetage de 250 millions de livres sterling sur le 1,6 milliard de livres accordé à la culture. L'Angleterre est entrée lundi 4 janvier dans une nouvelle période de confinement.



UK Music a exhorté les autorités à donner une échéance approximative pour la réouverture des salles de concerts, ainsi que des mesures de soutien. Il en va de "l'intérêt national", a estimé Jamie Njoku-Goodwin, directeur général de UK Music.