Des stars et des artistes en compétition : tout ce qu'il faut savoir sur les Victoires de la musique classique, ce soir sur France 3

Thibault Cauvin, Karine Deshayes, Philippe Jaroussky : les stars ne manqueront pas aux 31e Victoires de la musique classique ce jeudi. Et les performances en direct non plus, qui alterneront tout au long de la soirée présentée par Stéphane Bern, avec la compétition et ses trophées. Voici le programme.

Après les Victoires de la musique le 9 février, qui ont célébré la pop et les musiques urbaines, place au classique jeudi 29 février. Présentée par Stéphane Bern, la soirée est retransmise en direct sur France 3 et France Musique depuis l’Opéra Berlioz du Corum de Montpellier, à partir de 21h10. Qui sont les musiciens nommés, entre jeunes talents et artistes confirmés ? Qui sont les musiciens invités ? Quels seront les autres temps forts ? Franceinfo vous résume tout ce qu’il faut savoir sur les 31e Victoires de la musique classique.

Comment se déroule la cérémonie ?

C'est désormais une tradition, une séquence chorégraphique signe l'ouverture de la cérémonie : et elle est encore une fois confiée à Mehdi Kerkouche, qui a l'art de mêler l'univers hip-hop à celui du classique. Stéphane Bern présente ensuite la soirée de remise des trophées, rythmée par les performances des musiciens en compétition et celles des artistes invités. Dans les coulisses, le journaliste de France Musique Clément Rochefort recueille ici et là les réactions des artistes sur un ton plus informel.

La soirée est conçue avec l’Orchestre national de Montpellier Occitanie et le chœur de l'opéra, dirigés pour l'occasion par Michele Spotti. Ce chef d'orchestre italien d'à peine 30 ans, considéré comme l'une des pépites de sa génération, est depuis cette saison directeur musical de l’Opéra et de l’Orchestre philharmonique de Marseille.

Quels sont les artistes invités ?

La soirée alterne les performances des musiciens en compétition et celles des artistes invités, à commencer par les grandes stars de l'art lyrique que sont la soprano albanaise Ermonela Jaho, la mezzo-soprano Karine Deshayes ou le contre-ténor (et chef d'orchestre) Philippe Jaroussky. Autres chanteurs présents et qui font l'actualité : Florian Sempey qui s’apprête à enregistrer son deuxième disque solo, cette fois dédié aux plus grands airs de baryton, et le ténor samoan Pene Pati que l'on s'arrache depuis un célèbre remplacement au pied levé en décembre 2021 dans un Roméo et Juliette mémorable. Il est (avec son frère Amitai, également ténor) jusqu'au 7 mars à l'affiche de Beatrice di Tenda de Bellini à Bastille. Fouleront aussi la scène du Corum de Montpellier, côté instrumentistes, le clarinettiste Pierre Génisson et l’accordéoniste Félicien Brut, mais aussi la pianiste ukrainienne Anna Fedorova et le jeune violoncelliste star de la nouvelle génération de musiciens Outre-Manche, Sheku Kanneh-Mason.

Quels seront les autres temps forts de la soirée ?

"Cette année, les Victoires de la musique classique sonneront plus que jamais comme une victoire, de la joie, de l’art et du partage dans un quotidien, un monde de plus en plus sombre. La victoire d’un moment de paix", a écrit le président des Victoires classiques, Marc Voinchet. Une séquence pour la paix dans le monde a d'ailleurs été imaginée autour d’archives de musiciens engagés pour la paix, comme l'a été par exemple le violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch (grand défenseur de la démocratie), ou le sont le chef Daniel Barenboim (engagé pour la paix au Proche-Orient) et la chanteuse américaine Barbara Hendricks (ambassadrice itinérante du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) et qui rappelle le rôle que la musique peut jouer.

Les Victoires vont également célébrer deux anniversaires importants dans l'opéra : celui du compositeur du Barbier de Séville et de Guillaume Tell, Gioacchino Rossini, né un 29 février (1792), auquel sera adressé un "Clin d’œil" spécial. Et celui de Giacomo Puccini, mort il y a cent ans, en 1924. Une séquence spéciale rappelant sa vie et son œuvre sera consacrée au compositeur de Tosca, La Bohème et Madame Butterfly.

La compétition : qui sont les nommés parmi les artistes confirmés ?

Thibault Cauvin, Alexandre Kantorow, Lea Desandre, que de stars en compétition ! Les plus grands noms du classique sont là, dans les différentes catégories.

Dans celle de la Victoire soliste instrumental, Mathilde Calderini, talentueuse première flûte solo de l'Orchestre philharmonique de Radio France, concourt face à deux grandes personnalités : le pianiste star Alexandre Kantorow, lauréat il y a cinq ans du très prestigieux Grand Prix concours Tchaïkovski et Thibault Cauvin, vraie figure internationale de la guitare classique, qui a renouvelé l'intérêt pour cet instrument.

Pour la Victoire artiste lyrique, la compétition promet aussi des moments forts en voyant s’opposer un ténor de référence, Benjamin Bernheim, qui a triomphé l'année dernière dans Roméo et Juliette de Gounod à l'Opéra de Paris, et deux remarquables mezzo-sopranos : Adèle Charvet, l'une des jeunes voix les plus prometteuses de la scène lyrique française, s'exprimant au disque et sur scène sur des répertoires éclectiques, et Lea Desandre nommée dans cette catégorie déjà en 2021 et 2023, et au parcours très riche depuis sa Victoire (Révélation artiste lyrique) en 2017.

Quatre artistes sont nommés dans la catégorie compositeur : aux côtés de Karol Beffa, figure connue des Victoires classiques (lauréat en 2013 et en 2018), pour Olympia, Yann Robin est nommé pour Requiem Æternam - Monumenta II, une œuvre entre le sacré et le profane, Florentine Mulsant, connue pour un style propre nourri par l'École française du XXe siècle, est nommée pour une sonate pour piano à quatre mains, et Diana Li Ling Soh pour une œuvre lyrique inspirée par Carmen.

Reste la catégorie enregistrements, où figure notamment un disque hommage au pianiste virtuose américain Nicholas Angelich disparu en 2022, avec une collection d'enregistrements inédits du répertoire solo, de musique de chambre et de concerto, réalisés entre 1999 et 2019.

La compétition : qui sont les nommés dans les catégories révélations ?

Ce sont les étoiles de demain, les jeunes talents qui trouvent dans la catégorie révélations un beau tremplin pour leur future carrière.

Trois musiciennes sont en compétition dans la catégorie révélation soliste instrumental : la pianiste Nour Ayadi, née au Maroc, roule déjà sa bosse malgré son jeune âge, 24 ans, grâce au prestigieux prix Cortot (remporté en 2019), qui lui a ouvert les portes de prestigieuses salles (comme le Musikverein de Vienne) et d'importants festivals (La Roque d'Anthéron).

Artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth depuis 2022, la violoniste Elise Bertrand, originaire de Toulon, a la particularité d'être à la fois interprète et compositrice. Enfin, Salomé Gasselin est, à 30 ans, la musicienne la plus expérimentée des trois.

Elle enseigne son instrument baroque, la viole de gambe, et joue en duo avec le claveciniste français Justin Taylor et avec des ensembles comme le Capriccio Stravagante de Skip Sempé ou Pygmalion de Raphaël Pichon.

Dans la catégorie artiste lyrique, les trois chanteurs en lice sont lauréats du même prestigieux concours Voix nouvelles de l'Opéra-Comique, en 2023. A 24 ans, la mezzo-soprano toulousaine Juliette Mey, troisième prix, également issue du Concours belge Reine Elisabeth, a fait l'Académie du jardin des voix des Arts florissants, portée sur le répertoire baroque, donc.

La soprano franco-catalane Lauranne Oliva a remporté, elle, le 1er prix du concours Voix nouvelles. Née il y a 23 ans près de Perpignan, elle a la particularité d'être imprégnée depuis l'enfance de la double culture. Enfin, à 32 ans, le ténor Léo Vermot-Desroches, originaire de Franche-Comté, deuxième prix du concours, s'est déjà beaucoup produit en France, notamment au Festival d'Aix-en-Provence.

Pour la troisième fois, on retrouve la catégorie révélation chef d'orchestre, qui récompense la direction de jeunes talents. A 25 ans, Swann Van Rechem est le premier Français depuis 18 ans à remporter en 2023 le Concours international de jeunes chefs de Besançon, autant dire le Graal. Le Lillois travaille essentiellement entre scène lyrique et symphonique, auprès de phalanges néerlandaises et allemandes. Face à lui, deux chefs déjà expérimentés : originaire de Chartres, Marie Jacquot est à 33 ans cheffe invitée principale de l'Orchestre symphonique de Vienne, comme de celui de Copenhague, et va devenir la première femme à diriger le prestigieux orchestre de la radio de Cologne WDR à partir de la saison 2026/27. Denier candidat dans cette catégorie, même âge, Léo Margue, originaire du Loiret, est à la fois chef d’orchestre, pianiste et saxophoniste. Passionné de musique contemporaine, l'ancien chef assistant de Matthias Pintscher à l’Ensemble intercontemporain est devenu le directeur musical d'abord de son propre ensemble Linken, puis de l’ensemble 2E2M.

Liste des nommés par catégorie

Les nommés soliste instrumental

. Mathilde Calderini, flûte

. Thibault Cauvin, guitare

. Alexandre Kantorow, piano

Les nommés artiste lyrique

. Benjamin Bernheim, ténor

. Adèle Charvet, mezzo-soprano

. Lea Desandre, mezzo-soprano

Les nommés compositeurs

. Karol Beffa - Olympia, pour accordéon et orchestre

. Florentine Mulsant - Le Chant du soleil, sonate pour piano à 4 mains

. Yann Robin - Requiem Æternam - Monumenta II, pour deux pianos, orgue, chœur, ensemble vocal et grand orchestre

. Diana Li Ling Soh - Carmen, cour d’assises, opéra

Les nommés enregistrements

. Bach & l'Italie - Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Alessandro Scarlatti et Benedetto Marcello - Justin Taylor - Alpha Classics/Outhere Music

. Nicholas Angelich : hommage - Nicholas Angelich, Quatuor Ébène, Martha Argerich, Myung-Whun Chung, Orchestre philharmonique de Radio France, Orchestre national du Capitole de Toulouse, Tugan Sokhiev - Erato

. Poulenc-Cavanna, Le Moine et le Voyou - Les Métaboles, Multilatérale, Léo Warynski - Nomadmusic

Les nommés révélation soliste instrumental

. Nour Ayadi, piano

. Elise Bertrand, violon

. Salomé Gasselin, viole de gambe

Les nommés révélation artiste lyrique

. Juliette Mey, mezzo-soprano

. Lauranne Oliva, soprano

. Léo Vermot-Desroches, ténor

Les nommés révélation chef d’orchestre

. Marie Jacquot

. Léo Margue

. Swann Van Rechem